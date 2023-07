Carlos Alcaraz - Novak Djoković Relacja NA ŻYWO Finał Wimbledonu Alcaraz - Djoković NA ŻYWO Relacja live WYNIK

Iga Świątek musiała to zrobić. Zabrała głos po finale Wimbledonu, co za słowa liderki rankingu WTA

Carlos Alcaraz i Novak Djoković już dzisiaj zagrają w finale Wimbledonu. Faworytem jest Serb, który broni tytułu, a w Londynie triumfował już 7 razy. Stawką finału Wimbledonu będzie 2,35 mln funtów a także pozycja numer 1 w rankingu ATP. Prowadzi w nim Alcaraz, ale jeżeli Djoković go dzisiaj pokona, wróci na tron lidera. Serb ostatni mecz w londyńskim Szlemie przegrał w 2017 r.

Carlos Alcaraz i Novak Djoković zagrają ze sobą po raz trzeci. Pierwszy mecz wygrał młody Hiszpan - 6:7, 7:5, 7:6 rok temu na mączce w Madrycie. Miesiąc temu znów zmierzyli się na korcie ziemnym, w okrzykniętym przedwczesnym finałem półfinale Roland Garros. Pierwsze sety były zacięte, ale potem Alcaraz miał duże problemy zdrowotne. Łapały go bolesne skurcze, które - jak potem tłumaczył - wynikały z ogromnego stresu. Djoković wygrał 6:3, 5:7, 6:1, 6:1, a potem sięgnął po tytuł w Paryżu. - Niewiele osób spodziewało się, że będzie grał tak dobrze na trawie, bo jego gra jest w zasadzie zbudowana i rozwinięta głównie pod kątem mączki lub wolniejszych twardych kortów - mówi Djoković o Alcarazie. - Ale odniósł niesamowity sukces w dostosowywaniu się do tej nawierzchni i związanej z nią wymagań - dodał Serb.

Carlos Alcaraz i Novak Djoković bardzo łatwo awansowali do finału Wimbledonu. W półfinałach Hiszpan rozbił 6:3, 6:3, 6:3 Rosjanina Daniiła Miedwiediewa, a Serb pokonał 6:3, 6:4, 7:6(4) Włocha Jannika Sinnera. Djoković wygrał Wimbledon 7 razy i jeżeli obroni tytuł, wyrówna rekord Rogera Federera (8 zwycięstw). Serbski fawryt walczy też o 24 wielkoszlemowy triumf. - To daje dodatkową motywację. Myślę, że gra w finale z legendą naszego sportu jest wyjątkowa – powiedział Alcaraz. - Jeśli wygram, to będzie dla mnie niesamowite. Nie tylko zdobycie tytułu na Wimbledonie, ale zrobienie tego przeciwko Novakowi byłoby super wyjątkowe - dodał Hiszpan.

Mecz Carlos Alcaraz - Novak Djoković w finale Wimbledonu 2023 mężczyzn zostanie rozegrany w niedzielę 16 lipca. Początek finału Djoković - Alcaraz o godzinie 15 polskiego czasu. Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z finału Wimbledonu Alcaraz - Djoković.