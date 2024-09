Wojciech Fibak ma kontrowersyjny pomysł. Chodzi o Igę Świątek, powinna wycofać się z gry na prestiżowym turnieju?

Gorzkie słowa Igi Świątek po porażce w US Open! Czuła się bezradna, nie wiedziała, co ma zrobić!

Wojciech Fibak zabrał głos w sprawie Igi Świątek! Polka odpadła z US Open, a wcześniej poległa w walce o olimpijskie złoto. Trzeba przyznać, że forma Polki w ostatnich tygodniach odbiega od tego, do czego nas przyzwyczaiła. Głos w sprawie Świątek zabrał Wojciech Fibak, który ma dość kontrowersyjny pomysł, sugerując, że gwiazda powinna zrezygnować z rozgrywania jednego z prestiżowych turniejów.

Wojciech Fibak z kontrowersyjnym pomysłem. Iga Świątek powinna zrezygnować z jednego z prestiżowych turniejów?

Jak mówi Wojciech Fibak, problemy Igi Świątek zawsze występują po zmaganiach na Wimbledonie. Jak twierdzi legendarny tenisista, to właśnie zmagania w Wielkiej Brytanii pozbawiły formy Polki, a ona sama powinna bardzo poważnie rozważyć to, czy w ogóle w przyszłości tam wystepować.

- Mam wrażenie, że od czasu Wimbledonu Iga nie wróciła do pełnej wiary w swój tenis. To ten turniej ją rozregulował (...) Najlepiej by było, gdyby Iga w ogóle zrezygnowała z gry w Wimbledonie. Zawsze ją to rozstraja. Ale wiem, że to mało realny scenariusz - powiedział Fibak w rozmowie ze "sport.pl".