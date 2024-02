WTA Doha 2024: Kiedy gra Iga Świątek - Sorana Cirstea O której godzinie gra Iga Świątek pierwszy mecz

Iga Świątek zaczyna walkę w turnieju WTA w Dausze. Zacznie w 2. rundzie, a jej rywalką będzie Sorana Cirstea, która ograła 6:3, 6:2 Sloane Stephens. Polka i Rumunka w Dausze zagrają ze sobą po raz trzeci. Iga Świątek była górą w dwóch poprzednich pojedynkach. Najpierw wygrała 5:7, 6:3, 6:3 w Australian Open 2022, a potem 6:2, 6:3 w ćwierćfinale Indian Wells rok temu. Pod koniec tego spotkania doznała kontuzji żeber.

Iga Świątek w Dausze wraca do gry po ponad trzech tygodniach przerwy. Liderka rankingu powalczy w turnieju, w którym triumfowała w wielkim stylu w latach 2022 i 2023. Jeżeli skompletuje hat-tricka, zgarnie 532 tys. dolarów czyli ok. 2,1 mln zł. Jeżeli pokona Soranę Cirsteę, to dalej zrobi się coraz trudniej. W 3. rundzie Polka może wpaść na Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową (nr 19), z którą toczyła dramatyczne i zacięte boje (bilans 2-1), a w 1/4 finału - na jej największą zmorę czyli Jelenę Ostapenko (nr 11). Z będącą obecnie w wybornej formie Łotyszką Świątek nie wygrała jeszcze nigdy (bilans 0-4). PONIŻEJ DRABINKA WTA Doha 2024

W sobotni wieczór Iga Świątek wzięła udział w tradycyjnej Imprezie Zawodniczek, na której błyszczała w eleganckiej długiej czarnej sukni. Jeżeli zgarnie kolejnego złotego sokoła - nagrodę dla triumfatorki - po raz pierwszy w karierze wygra ten sam turniej trzy razy z rzędu.

Rok temu Iga Świątek zareagowała na niepowodzenie w Australian Open najlepiej jak mogła. W porywającym stylu wygrała turniej WTA w Dausze, tracąc w całej imprezie zaledwie... 5 gemów i zgarniając drugiego złotego sokoła - nagrodę dla triumfatorki. Jeżeli znów podbije Katar, po raz pierwszy w karierze wygra ten sam turniej w trzech kolejnych latach.

Iga Świątek w poniedziałek zacznie już 90. tydzień panowania jako numer 1, ale jej przewaga nad Aryną Sabalenką po Australian Open zmalała do 865 pkt. Białorusinka jednak w Katarze nie zagrozi naszej gwieździe. Tak jak rok temu nie zagra w tym turnieju, bo postawiła na dłuższy odpoczynek po triumfie w Melbourne. Warunki w Katarze są specyficzne. Jak na nawierzchnię twardą korty są stosunkowo wolne, co pasuje Świątek. Do tego rok temu wiał tam silny wiatr, a w tak wymagającej aurze Polka zawsze zyskuje dodatkową przewagę nad rywalkami. - Tak jak w zeszłym roku chcę teraz skupić się na ciężkiej pracy. Wtedy się zresetowałam i kolejne turnieje zagrałam dobrze - mówiła Świątek po rozczarowującym występie w Australian Open, z którego odpadła już w 3. rundzie.

Mecz Iga Świątek - Sorana Cirstea w 2. rundzie turnieju WTA w Dausze zostanie rozegrany we wtorek 13 lutego 2024. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Świątek - Cirstea. Transmisje TV z turnieju WTA Doha 2024 na antenie Canal+ Sport.

Najbliższe starty Świątek

11 lutego - WTA 1000 Doha

18 lutego - WTA 1000 Dubaj

6 marca - WTA 1000 Indian Wells

19 marca - WTA 1000 Miami Open

The Singles Draw for Qatar TotalEnergies Open 2024 is HERE! 🏆 🎾 Who will face off in the ultimate showdown? Stay tuned for all the thrilling matchups! 🌟 #QatarTotalEnergiesOpen #WTA2024 الجدول الرئيسي لبطولة قطر توتال انيرجيز المفتوحة للسيدات 2024 🏆 🎾 ترقبوا العديد من… pic.twitter.com/cKjH6fOCy8— Qatar Tennis Federation (@QatarTennis) February 11, 2024