WTA Dubaj: Kiedy gra Iga Świątek półfinał z Anną Kalinską O której godzinie gra Iga Świątek jutro w półfinale?

Iga Świątek zagra z Anną Kalinską w 1/2 finału turnieju WTA w Dubaju. To duża niespodzianka. Rosjanka w ćwierćfinale mimo problemów z plecami ograła 2:6, 6:4, 6:2 Amerykankę Coco Gauff, mistrzynię US Open i trzecią rakietę świata. Iga Świątek awans do półfinału wywalczyła po zwycięstwie 6:3, 6:2 nad Chinką Qinwen Zheng. Liderka rankingu WTA po triumfie w Dausze wygrywa kolejne mecze i jest blisko zwycięstwa w drugim turnieju w Zatoce Perskiej. Iga Świątek powiększa też przewagę w rankingu WTA, korzystając z szybkiej porażki w Dubaju Aryny Sabalenki.

Iga Świątek i Anna Kalinska w Dubaju zagrają ze sobą po raz pierwszy. Rosjanka z Moskwy zajmuje 40. miejsce w rankingu WTA. Ma 25 lat i 175 cm wzrostu. W tym sezonie prezentuje się bardzo dobrze. W Australian Open Kalinska doszła aż do ćwierćfinału, w którym uległa w trzech setach Qinwen Zheng (7:6, 3:6, 1:6). Do głównej drabinki turnieju WTA 1000 w Dubaju przebiła się w kwalifikacjach. Potem poszła za ciosem, ogrywając kolejne rywalki. W 1/8 finału ograła 6:4, 7:5 Jelenę Ostapenko, łotewską zmorę Igi Świątek. W meczu z Coco Gauff narzekała na problemy z plecami, ale mimo tego zaprezentowała się bardzo dobrze. Kalinska grę opiera na mocnych uderzeniach z głębi kortu, dobrze serwuje.

W pierwszym półfinale w Dubaju Rumunka Sorana Cirstea zagra z Włoszką Jasmine Paolini. Iga Świątek jeszcze nigdy nie wygrała turnieju WTA w Dubaju. Najbliżej była rok temu, ale przeziębiona uległa w finale 4:6, 2:6 świetnie dysponowanej Czeszce Barborze Krejcikovej. Mistrzyni turnieju WTA w Dubaju zgarnie 1000 pkt i ponad pół miliona dolarów premii finansowej.

Mecz Iga Świątek - Anna Kalinska w 1/2 finału turnieju WTA w Dubaju zostanie rozegrany w piątek 23 lutego. Początek półfinału Igi Świątek - Anna Kalinska w Dubaju po godzinie 16 polskiego czasu. Transmisje TV z turnieju WTA w Dubaju na antenie Canal+ Sport.

