WTA Dubaj PREMIE Nagrody pieniężne Ile zarobiła Iga Świątek w Dubaju? jakie są premie WTA Dubaj 2023

Iga Świątek walczy w Dubaju i nie zwalnia tempa! W całym turnieju w Katarze straciła zaledwie 5 gemów, dając wyraźny sygnał, że znów jest w kapitalnej formie. Udowodniła to również w Dubaju, nie dając szans Leyli Fernandez, byłej finalistce US Open. Kolejny mecz rozpędzona Iga Świątek zagra już w środę. Około godziny 13 polskiego czasu rywalką liderki rankingu WTA będzie Rosjanka Ludmiła Samsonowa (nr 13), która może zawiesić naszej gwieździe wysoko poprzeczkę. Polka grała z nią w ubiegłorocznej edycji turnieju WTA w Stuttgarcie. Na drodze do triumfu i kluczyków do porsche pokonała świetnie serwującą Samsonową (6:7, 6:4, 7:5), ale w tym meczu była najbliżej porażki w całej swojej słynnej serii 37 zwycięstw.

Iga Świątek i Jessica Pegula w 2022 r. grały ze sobą aż cztery razy. Polka ograła Amerykankę kolejno w Miami (6:2, 7:5), w Roland Garros (6:3, 6:2), w US Open (6:3, 7:6) w San Diego (4:6, 6:2, 6:2), gdzie tenisistce z USA wreszcie udało się urwać polskiej dominatorce seta. Pegula wzięła srogi rewanż we wspomnianym styczniowym spotkaniu w United Cup. Po bolesnej porażce z Amerykanką nasza gwiazda zalała się łzami. Teraz Iga Świątek zrewanżowała się za tamtą porażkę.

W turnieju WTA Dubaj 2023 tenisistki walczą o rankingowe punkty i duże pieniądze. Tym razem ranga turnieju i pula nagród są większe niż rok temu. Iga Świątek za awans do 3. rundy zarobiła już pond 31 tysięcy dolarów. Poniżej lista premii w turnieju WTA Dubaj 2023.

I runda - 12 848 dolarów

II runda - 17 930

III runda - 31 650

1/4 finału - 63 350

1/2 finału - 138 000

Finalistka - 267 690

Zwycięzca - 454 500

Catch Me If You Can 😼@iga_swiatek picks up ANOTHER straight sets win, dropping only 2 games!#DDFTennis pic.twitter.com/0OTLNpoLWh— wta (@WTA) February 21, 2023