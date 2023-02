Iga Świątek - Pliskova O której godzinie gra Iga Świątek Ćwierćfinał WTA Dubaj Z KIM i KIEDY gra Iga Świątek jutro w ćwierćfinale

Spis treści

Iga Świątek jest już w ćwierćfinale turnieju WTA w Dubaju i czeka na mecz z Karoliną Pliskovą, który zostanie rozegrany w czwartek. Polka awans do 1/4 finału wywalczyła po zwycięstwie 6:1, 6:0 nad Rosjanką Ludmiłą Samsonową. Pliskova pokonała 7:5, 6:7(2), 6:2 Ukrainkę Anhelinę Kalininę. Poprzedni mecz Świątek - Pliskova zakończył się strasznym pogromem. Jak będzie w Dubaju?

Iga Świątek - Pliskova O której godzinie gra Iga Świątek 1/4 finału WTA Dubaj KIEDY gra Iga Świątek ćwierćfinał w Dubaju

Iga Świątek w Katarze w całym turnieju straciła zaledwie 5 gemów, dając wyraźny sygnał, że znów jest w kapitalnej formie. Udowadnia to również w Dubaju. Najpierw rozgromiła 6:1, 6:1 Leylę Fernandez, a teraz los Kanadyjki podzieliła Ludmiła Samsonowa. Przed Igą Świątek mecz w Karoliną Pliskovą. Czeszka zajmuje 18. miejsce w rankingu WTA, a jej największy atut to serwis. Wysoka Czeszka (186 cm) bije rekordy w liczbie asów serwisowych. Jej zmorą była długo Agnieszka Radwańska, która seryjnie ogrywała obie siostry Pliskove. Czeska gwiazda zgasła też w poprzednim starciu z Igą Świątek, która zdemolowała ją 6:0, 6:0 w finale turnieju WTA w Rzymie w 2021 r. Pliskova ostatnio przegrywa też z Magdą Linette, ostatnio w Australian Open.

O której gra Iga Świątek Ćwierćfinał WTA Dubaj Iga Świątek - Pliskova KIEDY gra Iga Świątek w ćwierćfinale

Iga Świątek rok temu odpadła w turnieju w Dubaju dość szybo. W 1/8 finału Polka przegrała wtedy z Łotyszką Jeleną Ostapenko (6:4, 1:6, 6:7) i była to jej ostatnia porażka przed niesamowitą serią 37 zwycięstw, która skończyła się dopiero w londyńskim Wimbledonie. Obsada turnieju WTA w Dubaju jest w tym roku znakomita. Do rywalizacji wróciły m.in. finalistki Australian Open - Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Korty w Dubaju są nieco wolniejsze niż rok temu. Zmieniono też piłki. Wydaje się, że te zmiany powinny być korzystne dla Igi Świątek. - Zwykle jest tu znacznie bardziej sucho. Pamiętam, że w zeszłym roku korty były bardzo szybkie. Cieszę się, że w tym roku w końcu mamy te same piłki co w Australian Open, ponieważ każdego roku musieliśmy co tydzień dostosowywać i zmieniać piłkę, co było dla mnie dość głupie - stwierdziła Iga Świątek.

Iga Świątek - Pliskova KIEDY gra Iga Świątek Ćwierćfinał WTA Dubaj O której ćwierćfinał Igi Świątek w Dubaju

Mecz Iga Świątek - Karolina Pliskova w 1/4 finału turnieju WTA w Dubaju zostanie rozegrany w czwartek 23 lutego 2023 r. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Świątek - Pliskova w Dubaju. Transmisja TV na antenie Canal+ Sport.