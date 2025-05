WTA Rzym PREMIE: Ile zarobiła Iga Świątek w Rzymie? Nagrody pieniężne robią wrażenie!

Iga Świątek broni tytułu w Rzymie, a w stolicy Italii walczą również Magdalena Fręch i Magda Linette. Premie w najważniejszych turniejach mężczyzn i kobiet są zazwyczaj identyczne. Tak jest we wszystkich czterech turniejach Wielkiego Szlema, w Miami i Indian Wells czy w zakończonym niedawno turnieju w Madrycie. Jednak w Rzymie różnica w pulach nagród jest wciąż zaskakująco duża. Kobiety zarobią mniej niż mężczyźni i dotyczy do wszystkich rund. Te różnice z roku na rok maleją. Mistrzyni WTA Rzym 2025 zgarnie 877 790 euro, co stanowi 89 proc. premii dla mistrza ATP Rzym – 985 030.

Ile Iga Świątek zarobiła w Rzymie?

Iga Świątek na wolnej mączce w Rzymie zawsze lubiła grać. Bardzo lubi też samo miasto. Triumfowała tam w latach 2021, 2022 i 2024, budując formę i pewność siebie przed paryskim Roland Garros. Rok temu Iga Świątek pokonała w finale 6:2, 6:3 Arynę Sabalenkę. - Mam wrażenie, że w tym roku trochę bardziej zmagam się ze swoim perfekcjonizmem - analizowała Iga w czasie konferencji prasowej jeszcze przed pierwszym meczem w Rzymie. - Chcę się skupić na tym, żeby być zdyscyplinowaną na korcie i podejmować właściwe decyzje, a nie te, które czasem przychodzą mi do głowy. To jest teraz mój główny cel - dodała Polka.

Turniej WTA Rzym 2025 PREMIE

1. runda 13 150 euro

2. runda 21 215 euro

3. runda 38 313 euro

4. runda 66 110 euro

1/4 finału 124 700 euro

1/2 finału 240 380 euro

finał 456 735 euro

zwycięstwo 877 390 euro

