WTA Stuttgart: Kiedy gra Iga Świątek - Elise Mertens O której godzinie gra Iga Świątek pierwszy mecz

Super Tenis to i Super Wozy

Gorzkie słowa Igi Świątek. Apeluje o to kolejny raz, przykro się robi czytając te słowa naszej wielkiej mistrzyni

Iga Świątek: Mój mózg musi się do tego przyzwyczaić, potrzebuję czasu

Iga Świątek zaczyna walkę w turnieju WTA w Stuttgarcie, a jej pierwszą rywalką będzie Elise Mertens, która pokonała 6:1, 4:6, 6:0 Tatjanę Marię. Polka i Belgijka zagrają ze sobą po raz pierwszy. Mertens zajmuje 30. miejsce w rankingu singlowym. To od wielu lat jedna z najlepszych deblistek na świecie (obecnie nr 2).

Iga Świątek - Elise Mertens Kiedy mecz? O której godzinie gra Iga Świątek WTA Stuttgart 2024

Iga Świątek w Stuttgarcie zaczyna serię występów na kortach ziemnych. W trakcie całej seniorskiej kariery wygrała aż 63 z 72 meczów na mączce. 88 procent! Na ukochanej nawierzchni Iga Świątek zanotowała 7 z 19 turniejowych triumfów, mimo, że w kobiecym cyklu tylko 20 procent sezonu rozgrywane jest na ziemi. - Cieszę się, że mogę wreszcie wrócić na tę nawierzchnię. Brakowało mi turniejów na mączce, a ten w Stuttgarcie uwielbiam, bo mam stąd naprawdę świetne wspomnienia - stwierdziła Iga Świątek.

Kiedy Iga Świątek gra z Elise Mertens WTA Stuttgart O której gra Iga Świątek pierwszy mecz

Iga Świątek jeszcze w sobotę grała na korcie twardym w meczu reprezentacji Polski ze Szwajcarią (4:0). Dlatego ma mało czasu na oswojenie się z nową nawierzchnią. Co godne podkreślenia, korty w Stuttgarcie nie są typową ziemią. Wysypana na twardą nawierzchnię cienka warstwa mączki jest śliska, ale gra na niej toczy się stosunkowo szybko. - Nawierzchnia tutaj jest dość szybka, szybsza niż typowa mączka. To właściwie coś pomiędzy kortami twardymi a ziemią - potwierdza Iga Świątek. - Musisz przyzwyczaić się do nowego poruszania się, bo jest ślisko, ale w poprzednich latach czułam się tutaj dobrze i teraz też mam wrażenie, że szybko się przystosuję - dodała Polka.

Kiedy gra Iga Świątek WTA Stuttgart Świątek - Mertens O której gra Iga Świątek w Stuttgarcie

Mecz Iga Świątek - Elise Mertens w 2. rundzie turnieju WTA w Stuttgarcie zostanie rozegrany w czwartek 18 kwietnia 2024. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Świątek - Mertens. Transmisje TV z turnieju WTA Stuttgart 2024 na antenie Canal+ Sport.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 25 Ile lat skończyła w maju 2023 roku Iga Świątek? 19 22 24 27 Dalej