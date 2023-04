WTA Stuttgart PREMIE Nagrody pieniężne Ile zarobiła Iga Świątek w Stuttgarcie? Jakie są premie w WTA Stuttgart 2023

Iga Świątek walczy w turnieju WTA w Stuttgarcie. Polka broni tytułu. Rok temu nasza tenisistka w finale rozbiła 6:2, 6:2 Białorusinkę Arynę Sabalenkę, kontynuując swoją niesamowitą serię zwycięstw. Wygrała wtedy efektowne porsche warte ponad 600 tys. zł oraz prawie 94 tysięcy euro. Teraz premie w turnieju WTA w Stuttgarcie są jeszcze większe. Ile zarobiła już w Stuttgarcie Iga Świątek? I ile może zarobić?

Iga Świątek w Stuttgarcie walczy oczywiście o kolejne efektowne Porsche. Producent drogich aut jest głównym sponsorem zawodów, a teraz w Stuttgarcie do wygrania będzie jeszcze bardziej wypasiona fura. Niemcy pochwalili się, że nagroda dla triumfatorki to Porsche Taycan S Sport Turismo. Napędzana energią elektryczną fura warta jest ok. 850 tys. złotych. Rozpędza się do 100 km/h w zaledwie 2,8 sek, a prędkość maksymalna to 260 km/h. Ostatnio Iga Świątek poruszała się po ulicach Warszawy czarnym porsche panamera, o czym informował "Super Express". Teraz ma okazję przesiąść się do jeszcze lepszego auta z niemieckiego koncernu. Poniżej zdjęcia Porsche Taycan S Sport Turismo - nagrody dla triumfatorki WTA Stuttgart 2023.

Rywalizacja na kortach w Stuttgarcie toczy się nie tylko o Porsche, sławę i rankingowe punkty, ale również o duże pieniądze. Tenisistki rywalizują o wysokie nagrody. Poniżej lista premii w WTA Stuttgart 2023