Zapadła kluczowa decyzja dla Świątek i całej czołówki WTA. Saudyjczycy dopięli swego wbrew legendom kobiecego tenisa

Pojęcie sportwashingu jest coraz szerzej znane, a jego przypadki dobrze opisane, jednak poza tym sam proceder ma się bardzo dobrze. Przypomnijmy, że ma on na celu uzyskanie celów politycznych, a dokładniej ocieplenie swojego wizerunku, za pomocą właśnie sportu. Świetną okazją do tego są wielkie imprezy, które mogą przyciągnąć uwagę kibiców z całego świata i pokazać w dobrym świetle gospodarza, który na co dzień ma sporo za uszami. Dobrym przykładem był mundial w Katarze – kraju, który posiada kontrowersyjne podejście do praw człowieka, a samą imprezą zorganizowano przy pomocy wręcz niewolniczej pracy robotników ściąganych z biedniejszych krajów świata. Teraz po kolejne narzędzie ku sportwashingowi sięga Arabia Saudyjska, która za wielkie pieniądze wywalczyła sobie prawo do organizacji WTA Finals na kolejne trzy lata.

Czołówka kobiecego tenisa zarobi rekordowe kwoty

Nie będzie żadnym zaskoczeniem, że Arabia Saudyjska na nagrody dla tenisistek przeznaczy rekordowe pieniądze. Z tymi zdaje się nie muszą się liczyć, bowiem w ostatnich paru okienkach transferowych ściągnęli dziesiątki mniejszych czy większych gwiazd światowej piłki, takich jak Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kante czy Neymar. Jak podano, pula nagród dla najlepszej ósemki w kobiecym tenisie wynosić będzie 15,25 mln dolarów. To ponad 6 mln dolarów więcej, niż w 2023 roku, gdy pula wynosiła 9 mln dolarów!

To jednak nie koniec. Z komunikatów wynika, że z każdym rokiem kwoty te będą tylko rosły. Dla wielu decyzja o przyznaniu tego turnieju Saudyjczykom jest nie do zaakceptowania – przeciw niej wypowiadały się m.in. dwie legendy kobiecego tenisa Martina Navratilova i Chris Evert. Kontrowersje wzbudza fakt, że Arabia Saudyjska jest oskarżana o dyskryminację mniejszości seksualnych czy właśnie kobiet. Warto jednak podkreślić, że sytuacja w tym kraju nie jest pod tym względem statyczna – szefową Saudyjskiej Federacji Tenisowej została Arij Mutabagani i jest ona pierwszą kobietą pełniącą tak ważną funkcję w jakiejkolwiek sportowej federacji Arabii Saudyjskiej.