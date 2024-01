Zatrważający rodzinny dramat wielkiej rywalki Igi Świątek. Siostra Naomi Osaki ujawniła prawdę. Wstrząsające wyznanie

Wyszło na jaw, co Iga Świątek naprawdę myśli o Robercie Lewandowskim. Polska tenisistka się z tym nie kryła, wymowne

Naomi Osaka była liderką światowego rankingu, gdy Iga Świątek jako nastolatka dopiero wchodziła do zawodowego touru w 2019 roku. To wtedy złapały dobry kontakt, a Japonka wróżyła świetlaną przyszłość Polce. Te słowa się spełniły, jednak od tamtej pory życie 26-latki mocno się skomplikowało. Czterokrotna mistrzyni wielkoszlemowa wpadła w emocjonalny dołek i zrobiła sobie przerwę od gry, do której wróciła na początku nowego roku. Osaka nie najlepiej wypadła w Brisbane, ale kluczowym startem jest dla niej nadchodzące Australian Open. W końcu dwukrotnie wygrywała ten turniej, jednak na nieco ponad tydzień przed startem edycji 2024 zrobiło się wokół niej głośno za sprawą wstrząsającego wyznania jej siostry.

Wstrząsające wyznanie siostry Naomi Osaki

Na instagramowym koncie Mari Osaki pojawił się zatrważający wpis, w którym siostra tenisowej gwiazdy oskarżyła ojca o znęcanie się. "Chcę, żebyś wiedział, jak bardzo jestem rozczarowana i zniesmaczoną tobą, jako ojcem i generalnie człowiekiem. Zawiodłeś mnie w każdy możliwy sposób. Znęcałeś się nade mną od najmłodszych lat i nadal nękasz moją matkę. W dalszym ciągu znęcasz się nad nią emocjonalnie i wchodzisz do naszego domu, mimo że masz swój własny. Mam już cię dość i następnym razem, gdy zobaczę twoją twarz, zadzwonię na policję. Potraktuj to jako groźbę" - można przeczytać w poście byłej 280. tenisistki świata. Niedługo później został on usunięty, a jej konto zdezaktywowano.

"Zabiję cię, chyba że ty najpierw zabijesz mnie, przynosząc broń jak tchórz, którym jesteś. Więc śmiało, zobaczmy, jakim człowiekiem jesteś, choć wiem od urodzenia, że jestem córką diabła. Boże, pomóż mi, kiedy on znowu przyjdzie" - dodała w mrożącym krew w żyłach zakończeniu Mari Osaka. Podobnie jak siostra, była tenisistką, ale w listopadzie 2021 r. zakończyła karierę w wieku 25 lat.