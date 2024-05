Partnerka polskiego piłkarza rozpala zmysły kibiców. Jej ciało jest ostre jak żyletka. Odważne zdjęcia parzą, gdy się na nie patrzy

Marcin Bułka bardzo długo uchodził za wielki talent polskiej piłki. O zdolnościach bramkarza mogło świadczyć to, że już w młodych latach trafił do Chelsea, a następnie był bramkarzem Paris Saint-Germain. Ale w obu klubach raczej się nie przebijał, a na wypożyczeniach również nie zachwycał. Przełom przyszedł w tym sezonie. Bułka był pierwszym bramkarzem zespołu z Nicei i grał fenomenalnie. Aż siedemnastokrotnie zachowywał czyste konto i zasłynął tym, że świetnie bronił rzuty karne. Wszystko to sprawiło, że został nominowany do tytułu bramkarza sezonu Ligue 1.

Partnerka Bułki zachwyca urodą

Reprezentant Polski na gali wręczenia nagród, które odbyło się w Paryżu w Pavillon d'Armenonville, pojawił się osobiście, a u jego boku można było zobaczyć piękną brunetkę. Nie jest tajemnicą, że Bułka od dłuższego czasu spotyka się z marokańską modelką, Ecram Sallam. Kobieta miała już okazję pojawić się w Polsce przy okazji świąt. Internauci nie bez powodu zachwycają się urodą ukochanej reprezentanta Polski.

Ecram Sallam może pochwalić się świetną figurą, co można zobaczyć na wielu zdjęciach na jej profilach w mediach społecznościowych. Kobieta nie ma oporów, aby chwalić się swoim ciałem i nierzadko publikuje zdjęcia w bikini. Rzecz jasna nie brakuje również czułych fotografii z Marcinem Bułką.