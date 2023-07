i Autor: Tomasz Śmietana/Tour de Pologne Tour de Pologne 2023

Ma uraz głowy

Koszmarny wypadek na Tour de Pologne. Kolarz wypadł z trasy, w stanie ciężkim trafił do szpitala

Grzegorz Kuś 19:36

Koszmarny wypadek na trasie Tour de Pologne! W niedzielę kolarze rywalizowali w 2. etapie z Leszna do Karpacza, a równolegle do zmagań zawodowców odbywała się rywalizacja amatorów. To właśnie w niej doszło do dramatycznych scen z udziałem 60-letniego uczestnika. Mężczyzna wypadł z trasy i leżał w rowie. W ciężkim stanie trafił do szpitala.