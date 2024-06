Był mistrzem Polski, z Ukrainy uciekł przed Rosjanami. Fatum zawisło nad jego życiem, tragiczne wieści zza oceanu

Mamy to!

Z jednej strony – był „poszukiwaczem przygód”, dobitnie świadczy o tym jego sportowe CV. Marzył – jak to za oceanem w przypadku tej dyscypliny bywa – o NBA, i jej posmakował, choć pewnie nie w takim wymiarze, jak chciał. W sezonie 2014/15 wystąpił w dziewięciu meczach zespołu Philadelphia 76ers. Na więcej – w przeciwieństwie do jego młodszego brata Aarona, który w ubiegłym roku został mistrzem ligi w barwach Denver Nuggets – nie starczyło mu talentu, a może cierpliwości.

Wsiadł więc w samolot i zaczął zwiedzać świat – a raczej Europę. Grał w Serbii, we Włoszech, w Turcji, Francji, na Litwie, w Rosji i – o czym już wiemy – w Polsce. A potem znalazł się w Ukrainie, zostając zawodnikiem Budiewielnika Kijów.

Koszykówka była jedną z jego miłości. Drugą – ważniejszą? - była Angela, z którą miał trójkę dzieci. Dwóch synów (trzecia pociecha przyszła na świat już w USA) towarzyszyło mu w trakcie pobytu w Kijowie. Ba; Brody przyszedł właśnie tam na świat. W lutym 2022 miał ledwie trzy miesiące, gdy ambasada tego kraju wezwała Amerykanów do wyjazdu z Ukrainy, przewidując inwazję reżimu Putina na ukraińską ziemię. Gordon – wraz z najbliższymi – wsiadł do samolotu 14 lutego – na osiem dni przed wjazdem rosyjskich czołgów do Ukrainy.

W lipcu 2022 podpisał kontrakt z japońskim zespołem Rizing Zephyr Fukuoka. Rok później podjął decyzję o zakończeniu profesjonalnej kariery i powrocie do Stanów Zjednoczonych. Fatum, które dało znać o sobie w Ukrainie, dopadło go jednak i w ojczyźnie. W czwartek zginął w wypadku samochodowym w Portland...