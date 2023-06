Jeremy Sochan w aucie za milion. To cacko ma 500 koni i setkę osiąga w 3 sekundy

To potężne sportowe Porsche, model 911 GT3 RS w jasnozielonym kolorze, z charakterystycznym dla tej wersji wielkim spojlerem z tyłu. Samochód napędza czterolitrowy, sześciocylindrowy silnik typu bokser o mocy 525 koni mechanicznych. Prędkość maksymalna przekracza 300 km na godzinę, a pierwsza setka pojawia się na liczniku już po 3 sekundach. Producent podaje średnie spalanie na poziomie 13 l na 100 km.

Auto za milion złotych

Zakup tego cacka w Polsce oznacza wydatek rzędu 1,3 mln złotych. W USA Sochan może się stać właścicielem takiego superauta za nieco mniejsze pieniądze. Amerykańscy dealerzy oferują Porsche 911 GT3 RS od 225 tysięcy dolarów wzwyż, czyli około miliona złotych.

W „kartce z pamiętnika debiutanta", tekście opublikowanym niedawno w The Sporting News, Sochan opowiadał o tym, co robi w trakcie przerwy w rozgrywkach NBA: – Bardzo ważne jest utrzymanie dobrej formy w okresie między sezonami, dlatego też dużo trenuję w San Antonio. Typowy tydzień dla mnie wygląda tak, że dwa dni trenuję, następnie jeden dzień mam wolny, znowu dwa dni treningu, a potem wolny weekend. Zwykle treningi zaczynam wcześnie rano i do godziny 12 lub 13 pracuję nad swoim ciałem, sprawnością, ale też oglądam różne materiały wideo, rozmawiam z trenerami, analizuję nagrania z play-off i wykonuję ćwiczenia indywidualne – opowiada.

Sochan zmieni rzut?

– Obecnie jednym z najważniejszych elementów, na którym się skupiam jest rzut. Pracuję nad tym stać się lepszym, skuteczniejszym strzelcem. To jest dla mnie naprawdę ważne. Jeśli chodzi o mój rzut, to nie pracuję nad zupełną zmianą techniki czy wprowadzeniu dużych zmian – podkreślił nasz człowiek w NBA.

Co jeszcze robi Jeremy w czasie wolnym o meczów ligowych? – Pod koniec sezonu myślisz sobie, że fajnie będzie odpocząć. Potem przychodzi ta przerwa i nie zdajesz sobie sprawy, ile masz czasu. Z mniejszą liczbą zobowiązań chodzi o znalezienie rzeczy, które sprawiają mi przyjemność, takich jak chodzenie do kina. Ostatnio byłem na filmie "Super Mario Bros." Lubię też chodzić do sklepów i wybierać nowe rośliny do domu. Albo poznawać nowe restauracje w okolicy. I dobrze jest mieć czas dla siebie, relaksować się w swojej przestrzeni, słuchając muzyki – kończy Sochan.