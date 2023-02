i Autor: M. Gadomski/SE, P. Szyszka/SE, Photo Art Service Łukasz Koszarek, Andrzej Pluta senior i jego syn Andrzej junior

Andrzej Pluta o Łukaszu Koszarku

Kiedyś powitał go w kadrze, a teraz żegna go jego syn. Koszykarska historia zatoczyła przedziwne koło

Reprezentacja Polski koszykarzy trenuje w Sosnowcu przed meczami prekwalifikacji do EuroBasketu z Austrią i Szwajcarią. Dla jednego z graczy będzie to specjalny moment. Łukasz Koszarek, po 20 latach od pierwszego występu, oficjalnie pożegna się z reprezentacyjnym basketem. – Na pierwszym zgrupowaniu „Koszara” mieszkałem z nim w pokoju, a teraz on gra w kadrze z moim synem... – śmieje się w rozmowie z „SE” Andrzej Pluta, była gwiazda drużyny narodowej.