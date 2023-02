Sensacyjny zwycięzca konkursu wsadów NBA. Nie mógł znaleźć klubu, rozegrał ledwie dwa mecze w lidze zawodowej

Sochan kroczy drogą koszykarskich gigantów. Robi to, co kiedyś legendarni Duncan, Parker i Robinson

To niemal bajkowa opowieść. McClung, reprezentujący barwy Philadelphia 76ers, który w finale pokonał Treya Murphy’ego z New Orleans Pelicans, stuka do drzwi NBA od kilku lat. Próbował dostać się do ligi, zapraszany na obozy LA Lakers i Golden State Warriors, ale nie przebił się do składu. W sezonie 2021/22 wystąpił w dwóch spotkaniach, najpierw w barwach Chicago Bulls, a potem LA Lakers – w obu przypadkach podpisywał jedynie krótkoterminowe umowy.

Potem występował w niższej lidze, a w tygodniu poprzedzającym All-Star Weekend kontrakt podpisali z nim szefowie 76ers. To umowa, która pozwala mu równolegle być koszykarzem w zespole NBA i w filialnym klubie Philadelphii w G-League. Przed obecnym sezonem miał oferty z Turcji i Chin, ale postanowił pozostać w Stanach. Jak widać, opłaciło się.

McClung ma wyskok dosiężny 110 cm!

– Dziękuję NBA, że dała mi szansę, to niesamowite. Jeśli zechcecie mnie ponownie widzieć za rok, stawię się na pewno – powiedział sensacyjny triumfator rywalizacji zwanej Slam Dunk Contest.

McClung mierzy ledwie 188 cm, ale ma niesamowity wyskok dosiężny (kiedyś zmierzono mu 110 cm!) i pokazał zestaw akrobacji, które zrobiły wielkie wrażenie na jurorach i celebrytach, wśród których były takie sławy jak Julius „Dr J” Erving czy Dominique Wilkins – wybitni przed laty gracze NBA, zwycięzcy konkursu wsadów w latach 80.

McClung jest pierwszym od 1996 roku białym koszykarzem, który wygrał konkurs wsadów NBA. Ostatnim, 27 lat temu, był Brent Barry.