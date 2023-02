i Autor: AP Trener San Antonio Spurs Gregg Popovich i Jeremy Sochan

Piękna sprawa

Jeremy Sochan znów przeszedł do historii. Wystąpił w słynnym turnieju, jego drużyna poległa w finale

Jacek Ogiński | PAP 8:38

Jeremy Sochan przebojem wdziera się do NBA. Ledwie 19-letni zawodnik radzi sobie bardzo dobrze w swoim debiutanckim sezonie w najlepszej koszykarskiej lidze świata. Swoimi występami przekonał do siebie na tyle, że dostał prawo gry w turnieju Wschodzących Gwiazd, rozgrywanym przed zdecydowanie bardziej popularnym Meczem Gwiazd. Jego drużyna zdołała wygrać półfinał, ale w finale uległa rywalom. To był pierwszy raz, gdy Polak został wybrany do tej rywalizacji.