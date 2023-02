Zza krat na parkiet koszykarski. Więziona przez Rosjan Brittney Griner wraca do gry

Sochan kroczy drogą koszykarskich gigantów. Robi to, co kiedyś legendarni Duncan, Parker i Robinson

Rosyjski sąd skazał Griner aż na 9 lat, co powszechnie uznano za karę niewspółmierną do przewinienia. Jednocześnie zaczęły się zabiegi amerykańskiej dyplomacji i dość szybko pojawiły się nieoficjalne doniesienia, że koszykarka może zostać wymieniona za rosyjskiego więźnia przetrzymywanego w USA. Do takiej wymiany ostatecznie doszło w grudniu, przy wstawiennictwie prezydenta Joe Bidena. Griner wróciła do kraju, a w przeciwną stronę poleciał Wiktor But, słynny handlarz bronią odsiadujący wyrok w Stanach.

Rosjanie uwolnili z więzienia mistrzynię olimpijską

Ostatecznie Brittney Griner podpisała roczny kontrakt na grę w Phoenix Mercury, drużynie WNBA, w której występowała do tej pory (poza sezonem WNBA była zawodniczką Jekaterynburga). To zresztą ekipa z Arizony wybrała ją z numerem 1 draftu w 2013 roku. Już po roku świętowała z Phoenix mistrzostwo.

Dyrektor generalny Phoenix Jim Pitman po podpisaniu umowy z Griner powiedział, że to „wspaniały dzień dla nas wszystkich”.

– Tęskniliśmy za BG każdego dnia, kiedy jej nie było i chociaż koszykówka nie była naszym głównym zmartwieniem, bardzo brakowało jej obecności na parkiecie, w naszej szatni, wokół naszej organizacji i w naszej społeczności – stwierdził Pitman. – Będziemy nadal wspierać ją na parkiecie i poza nim. Cieszymy się, że może wrócić do koszykówki, którą tak bardzo kocha.

Phoenix Mercury rozpocznie sezon ligowy WNBA w 2023 roku przeciwko Los Angeles Sparks 19 maja.