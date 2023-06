Legia Warszawa bez brązowego medalu. "Teraz czas na budowanie nowej drużyny"

W pierwszym spotkaniu Legia przegrała u siebie 73:85 ze Stalą. W rewanżu musiała odrobić dwanaście punktów. To się jednak nie udało. Wprawdzie Zieloni Kanonierzy pokonali Stali 88:85, ale taki wynik nie wystarczył do tego, aby cieszyć się z wywalczenia brązowego medalu mistrzostw Polski. Skuteczni byli: Billy Garrett 20 pkt, Aric Holman 20 pkt, Kyle Vinales 19 pkt, Travis Leslie 12 pkt. To meczem Łukasz Koszarek zakończył karierę. - Wygraliśmy ostatni mecz, prezentując momentami bardzo fajną koszykówkę - powiedział trener Wojciech Kamiński. - Niestety, to było za mało, aby wywieźć z Ostrowa brązowe medale. To smutny moment. Chciałbym podziękować wszystkim kibiciom za doping przez cały sezon, wszystkim osobom pracującym w klubie za pomoc przy drużynie. Chciałbym podziękować prezesowi i właścicielowi panu Jankowskiemu za to, że stworzył możliwość zbudowania takiej drużyny. Dziękuję zawodnikom, całemu sztabowi szkoleniowemu z Markiem Zapołowskim na czele, który meczem ze Stalą kończy pięcioletnią przygodę z Legią. Życzmy mu powodzenia na nowej ścieżce. Teraz czas na chwilę odpoczynku i budowanie nowej drużyny - podsumował szkoleniowiec warszawskiej ekipy.

