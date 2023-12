Marcin Gortat skomentował śmierć ojca. Wymowna reakcja koszykarza, łzy same napływają do oczu

Janusz Gortat, prywatnie tata Marcina Gortata był dwukrotnym medalistą olimpijskim w wadze półciężkiej. Brązowe medale zdobywał w Monachium (1972 r.) i Montrealu (1976). W jego dorobku znajdowało się też wicemistrzostwo Europy z 1973 roku. Był sześciokrotnym indywidualnym i drużynowym mistrzem Polski. Zbiorowe sukcesy odnosił z Legią Warszawa. We wtorek 19 grudnia Andrzej Kostyra poinformował, że pięściarz zmarł w wieku 75 lat. Chwilę po tych doniesieniach, Marcin Gortat otrzymał wiele słów wsparcia, za które postanowił podziękować publikując specjalny wpis w mediach społecznościowych.

Marcin Gortat widział się ze swoim ojcem chwilę przed jego śmiercią. Poruszające słowa po śmierci Janusza Gortata.

- Doceniam całe wsparcie i wiadomości z całego świata 🔥🙏🏼To pokazuje jak bardzo był kochany ❤️. Kilka dni temu miałam okazję się z nim spotkać.... I to był moment, który zapamiętam do końca życia. - rozpoczął swój wpis legendarny koszykarz dziękując za wszystkie wiadomości, jakie otrzymał po stracie ojca.

Łzy same napływają do oczu po słowach Gortata po stracie ojca! Widział się z nim tuż przed śmiercią. Poruszające wyznanie

- Był w bardzo ciężkim stanie i wiedzieliśmy, że nie zostało nam wiele czasu :( był piekielnym wojownikiem i wspaniałym przyjacielem wielu ludzi. Od pierwszego dnia dbam o jego nazwisko z niesamowitą dumą 😢😢😢 😣☝️. Zawsze czułam, że muszę wypełnić jego buty, żeby osiągnąć tyle, co on. Zawsze słyszałem, że to syn Gortata...! Miał bardzo silną osobowość i czasami bardzo trudny charakter. Wiele razy kłócimy się o nasze życiowe decyzje. Pamiętam jego słowa, kiedy zdobyłem swój pierwszy złoty medal w koszykówce... Przyszedłem do domu i powiedziałem: ... „Tato zdobyłem złoty medal, gonię cię” powiedział: „złote medale mogę ważyć na kilogramy.... Przed tobą długa droga synu” (...) wrócił wspomnieniami do przeszłości Marcin Gortat opowiadając o swoim ojcu oraz o tym, jak wyglądały ich relacje.