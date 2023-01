Tak wygląda syn Michaela Jordana. Spotyka się z o 16 lat młodszą byłą żoną przyjaciela swojego ojca

Trener kazał Sochanowi rzucać jedną ręką. I to działa! Gigantyczna poprawa Polaka

Gdy Larsa Pippen i Scottie Pippen brali ślub w 1997 roku, syn Michaela Jordana Marcus Jordan miał zaledwie siedem lat. Mówi się jednak, że miłość nie zna wieku i najprawdopodobniej o ten przypadek chodzi w tej sytuacji. Larsa Pippen ma już 48 lat, ale to nie przeszkadza o 16 lat młodszemu Marcusowi żywić uczuć do ukochanej. Amerykańskie media plotkowały o tej relacji od dawna. Paparazzi nie dawali spokoju parze i wielokrotnie publikowali ich wspólne zdjęcia.

Para w końcu się ujawniła. Na Instagramie Larsy Pippen pojawiło się wspólne zdjęcie. Jordan junior i pani Pippen trzymali się za ręce. W tle była wielka koszulka Jordana z numerem 23. - To jest to, co lubię - skomentował fotografię Marcus Jordan.

Pippen rozpoczęła proces rozwodowy z legendą Chicago Bulls w 2018 roku. Rozwód udało jej się uzyskać w 2021 roku. Para miała czwórkę dzieci w wieku od 13 do 21 roku życia.

Larsa Pippen i syn Jordana nie znali się wcześniej?

Co ciekawe, według relacji Larsy Pippen z portalu "People", para nie poznała się wiele lat temu. - Wiele osób myśli, że nasze rodziny były bardzo blisko, ale tak nie było. Nie znałam ani jego mamy, ani jego samego. Poznaliśmy się dopiero kilka lat temu - przyznała.

Marcus Jordan też próbował swoich sił jako koszykarz, ale nie zrobił dużej kariery i zakończył swój udział w różnych rozgrywkach na etapie akademickim.

