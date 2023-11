i Autor: Materiały prasowe Materiały prasowe

W Legii trwają poszukiwania kolejnego Sochana. Wielka szansa dla warszawskich talentów

KLS 21:18

Wystartowała IV edycja Warszawskich Mistrzostw Szkół Średnich, organizowanych przez sekcję koszykówki Legii Warszawa. W zawodach bierze udział ok. 800 zawodników i zawodniczek, reprezentujących 60 szkół. Warszawskie Mistrzostwa Szkół Średnich to cykl turniejów, podczas których zgłoszone do rozgrywek drużyny reprezentujące swoje szkoły rywalizują o tytuł koszykarskiego mistrza stolicy.