Ważny moment w życiu Jeremy'ego Sochana. Mógł świętować, ale znów stało się to

Ekipa San Antonio Spurs przegrała z Oklahoma City Thunder 114:140. To już 36. porażka "Ostróg" w tym sezonie. Był to jednak wyjątkowy mecz dla Jeremy'ego Sochana, bowiem dla polskiego koszykarza był to setny mecz w NBA. Tak prezentują się liczby biało-czerwonego "jedynaka" w najlepszej koszykarskiej lidze świata.