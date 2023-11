Anita Włodarczyk pokazała swoje zdjęcie sprzed lat. Nie uwierzysz, jak wtedy wyglądała!

Anita Włodarczyk - to imię i nazwisko kojarzą chyba wszyscy sportowi kibice w Polsce. Choć rzut młotem z pewnością nie jest dyscypliną bijącą rekordy popularności wśród fanów, to nasza reprezentantka regularnie zdobywa złote medale najważniejszych imprez w swojej kategorii. Niezależnie od tego czy startuje na igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata, czy mistrzostwach Europy zawsze jest najlepsza. Do tego uchodzi za postać bardzo skromną, sympatyczną i mającą duży dystans do siebie. Tym razem postanowiła udowodnić to, publikując na Twitterze (a właściwie "X") zdjęcie sprzed lat. Niewielu spodziewało się chyba, że młociarka zmieniła się aż tak bardzo. Metamorfoza widoczna jest gołym okiem!

Stare zdjęcie Anity Włodarczyk stało się hitem

Na portalu społecznościowym fotografia pojawiła się w piątek i od razu wywołała ogromne poruszenie. Wystarczyło kilka godzin, by stała się bardzo często lubianą, komentowaną i podawaną dalej fotką. "Piątek, piąteczek, piątello" - zaczęła ten bardzo luźny wpis Anita Włodarczyk. "To ten dzień, kiedy mogę podzielić się z Wami zdjęciem nr 3" - dodała dalej sportsmenka, która od jakiegoś czasu daje fanom dodatkową atrakcję w postaci fotek sprzed lat.

Piątek 😁 piąteczek 😁 piątello 😁 to ten dzień, kiedy mogę podzielić się z Wami zdjęciem nr 3 z #yearbook #yearbooktrend 😜#dajspokój #anitadajspokój pic.twitter.com/T3ilx2la7R— anita wlodarczyk (@AnitaWlodarczyk) November 3, 2023

Poruszenie po zdjęciu Anity Włodarczyk

Ujęcie wyraźnie przypadło do gustu fanom, którzy w bardzo ciepłych i serdecznych słowach zwracali się do polskiej multimedalistki olimpijskiej. "Bardzo ładna", "Wow!", "Super" - takich komentarzy nie brakowało. Pojawiły się również skojarzenia z popkulturą. "Roxette" - napisał jeden z internautów. "Popstar z lat osiemdziesiątych" - czytamy w innej opinii.