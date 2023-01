i Autor: SE Jakub Krzewina

Jakub był idolem Sebastiana. Co poróżniło dwóch biegaczy w Kruszwicy?

Do zdarzenia doszło w sylwestrową noc. Poszły w ruch ręce. Dlaczego? To dopiero wyjaśnić ma śledztwo. W niewyjaśnionych okolicznościach doszło do spięcia pomiędzy dwoma lekkoatletami w Kruszwicy. Starszy z nich to utytułowany Jakub Krzewina (33 l.). Młodszy to 21-letni Sebastian Urbaniak, który wylądował w szpitalu i czeka tam na operację stawu skokowego.