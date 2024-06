ME Rzym 9.06 STARTY Polaków dzisiaj. Harmonogram dnia na ME w lekkoatletyce niedziela

ME Rzym STARTY Polaków w niedzielę

Mistrzostwa Europy są w tym roku przede wszystkim etapem przygotowań do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Wciąż jest to jednak prestiżowa impreza, której medal na zawsze zapisuje się w historii. Zwłaszcza gdy zdobywa się go w takim stylu, jak Pia Skrzyszowska - brązowa medalistka sobotniego biegu na 100 m przez płotki. Polka w finale pobiegła w czasie 12,42 s i pobiła rekord życiowy, uzyskując drugi wynik w historii Polski. Musiała jednak uznać wyższość Francuzki Cyreny Samby-Mayeli (12,31 - rekord ME) i Szwajcarki Ditaji Kambundji (12,40 - rekord Europy do lat 23). Był to najszybszy bieg w historii ME i już na zawsze będzie wspominany przez kibiców! W dobrym nastroju z Rzymu wyjedzie też Michał Haratyk, który po sześciu latach ponownie wywalczył medal tej imprezy. Wtedy w Berlinie był najlepszy, a dwa lata wcześniej w Amsterdamie cieszył się ze srebra. Teraz uzupełnił kolekcję o brąz po pchnięciu kulą na 20,94 m.

Wielki dzień Skrzyszowskiej i Haratyka! Dwa medale Polaków w drugim dniu mistrzostw Europy w lekkoatletyce

To działo się jednak w sobotę, a w niedzielę polscy kibice ponownie przeżyją spore emocje. Już w porannej sesji Polacy powalczą o medale w półmaratonie, gdzie liczymy przede wszystkim na Aleksandrę Lisowską. Rano zaprezentuje się też m.in. Anita Włodarczyk w eliminacjach rzutu młotem. Jednak to, co najważniejsze, wydarzy się wieczorem. Wówczas zaplanowano m.in. finał rzutu młotem mężczyzn z udziałem naszych wybitnych zawodników - Pawła Fajdka i Wojciecha Nowickiego. Na bieżni pojawią się też "Aniołki Matusińskiego" (Iga Baumgart-Witan, Natalia Kaczmarek i Justyna Święty-Ersetic) oraz Ewa Swoboda.

ME w lekkoatletyce: plan trzeciego dnia 9.06

Sesja poranna:

09:00 półmaraton mężczyzn, FINAŁ (Mateusz Kaczor)

09:30 półmaraton kobiet, FINAŁ (Aleksandra Brzezińska, Monika Jackiewicz, Sabina Jarząbek, Aleksandra Lisowska, Angelika Mach, Izabela Paszkiewicz)

10:05 rzut młotem kobiet, kwalifikacje [grupa A] (Malwina Kopron)

10:45 trójskok mężczyzn, kwalifikacje

11:30 rzut młotem kobiet, kwalifikacje [grupa B] (Anita Włodarczyk, Katarzyna Furmanek)

11:35 skok wzwyż mężczyzn, kwalifikacje (Mateusz Kołodziejski, Norbert Kobielski)

11:50 200 m mężczyzn, 1. runda (Łukasz Zok, Albert Komański, Patryk Wykrota)

12:40 400 m ppł kobiet, 1. runda (Anna Gryc, Izabela Smolińska)

13:20 400 m ppł mężczyzn, 1. runda (Krzysztof Hołub)

Sesja wieczorna:

20:05 400 m kobiet, półfinały (Iga Baumgart-Witan, Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic)

20:30 skok wzwyż kobiet, FINAŁ

20:38 400 m mężczyzn, półfinały (Karol Zalewski)

21:05 100 m kobiet, półfinały (Ewa Swoboda)

21:11 rzut młotem mężczyzn, FINAŁ (Wojciech Nowicki, Paweł Fajdek)

21:21 trójskok kobiet, FINAŁ

21:35 200 m mężczyzn, półfinały

22:04 3000 m z przeszkodami kobiet, FINAŁ (Kinga Królik, Alicja Konieczek)

22:27 800 m mężczyzn, FINAŁ

22:36 1500 m kobiet, FINAŁ (Aleksandra Płocińska)

22:53 100 m kobiet, FINAŁ (ew. Ewa Swoboda)