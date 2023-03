Najlepsi lekkoatleci świata przyjadą na Kujawy i Pomorze! Halowe Mistrzostwa Świata w 2026 roku odbędą się w Toruniu

Zmarł spokojnie we śnie

Decyzje o przyznaniu organizacji halowych mistrzostw świata podjęła World Athletics. – Jestem przekonany, że doskonała organizacja imprez w Arenie Toruń, nie tylko mistrzostw Europy, ale również corocznego mityngu ORLEN Copernicus Cup, który od kilku lat ma złotą kategorię i należy do ścisłego grona najważniejszych i najlepiej obsadzonych mityngów halowych na świecie – mówi Krzysztof Wolsztyński, prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki, organizator największych imprez lekkoatletycznych w regionie.

Gospodarzem mistrzostw będą Kujawy i Pomorze. – Kujawsko-Pomorskie organizatorem Halowych Mistrzostw Świata 2026, to brzmi dumnie – mówi Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. – To ukoronowanie naszej wieloletniej współpracy z władzami Torunia i Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorskim Związkiem Lekkiej Atletyki przy organizacji wielkich imprez lekkoatletycznych. Halowy czempionat globu będzie przysłowiową „wisienką na torcie”. Mistrzostwa Świata Kujawy Pomorze 2026 rozgrywane w Arenie Toruń będą doskonałą okazją do promocji regionu na niespotykaną dotąd skalę – dodaje.

– Przez lata pokazywaliśmy jak ważna w naszym województwie jest lekkoatletyka. Gospodarzami imprez wysokiej rangi były w zasadzie wszystkie główne ośrodki, począwszy od Grudziądza, miasta Bronisława Malinowskiego, przez Bydgoszcz, Inowrocław, Włocławek aż po Toruń. Głównym punktem halowych mistrzostw świata za trzy lata będzie Arena Toruń, ale gospodarzem mistrzostw cały region. To tak naprawdę ukoronowanie trwającej już kolejną dekadę pracy na rzecz budowania wizerunku Kujaw i Pomorza jako regionu, w którym lekkoatletyka jest po prostu u siebie – dodaje prezes Wolsztyński.

Halowe Mistrzostwa Świata Kujawy Pomorze 2026 będą kolejną wielką imprezą lekkoatletyczną w Kujawsko-Pomorskiem. W ciągu ostatnich kilkunastu lat na stadionie w Bydgoszczy i w hali w Toruniu odbyły się m.in. dwukrotnie mistrzostwa świata juniorów, dwukrotnie mistrzostwa Europy do lat 23, a także seniorskie halowe mistrzostwa Europy i drużynowe mistrzostwa Europy oraz dziewięć edycji mityngu ORLEN Copernicus Cup. To tylko najważniejsze wydarzenia lekkoatletyczne organizowane w regionie przy wsparciu

samorządu województwa.

– Z wielką satysfakcją przyjmuję informację o przyznaniu Polsce kolejnej wielkiej imprezy lekkoatletycznej. Jestem przekonany, że Kujawy i Pomorze wzorowo wywiążą się z postawionego celu i w 2026 roku w Arenie Toruń zorganizują najlepsze w historii halowe mistrzostwa świata – mówi prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki dr Henryk Olszewski.

Halowe Mistrzostwa Świata Kujawy Pomorze 2026 będą drugim tej rangi wydarzeniem w historii polskiej lekkoatletyki. W 2014 roku najlepsi lekkoatleci rywalizowali o medale mistrzostw świata w Sopocie. Najbliższa edycja halowych mistrzostw świata zaplanowana jest na 2024 rok w szkockim Glasgow.