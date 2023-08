Najpiękniejsza biegaczka świata zaczepiła czołowego piłkarza. Padły drapieżne słowa, chciałaby go sprawdzić

Natalia Kaczmarek w szoku po tym, co usłyszała od dziennikarza TVP. Nie zdawała sobie z tego sprawy, zrobiła wielkie oczy

Trwające mistrzostwa świata w Budapeszcie na stałe zapisały się w historii polskiej lekkoatletyki. Za sprawą Natalii Kaczmarek cieszymy się z historycznego medalu w biegu na 400 m. Takiego sukcesu nie osiągnęła nawet legendarna Irena Szewińska! Wspaniały bieg Kaczmarek przyniósł Polsce drugi medal tegorocznych MŚ po srebrze Wojciecha Nowickiego. Kibice mają nadzieję na kolejne sukcesy Biało-Czerwonych i bacznie przyglądają się rywalizacji w stolicy Węgier. Jedną z gwiazd, która pojawiła się w Budapeszcie, i to w konkurencji Kaczmarek, jest Alica Schmidt. Niemka nie biega na poziomie Polki i nie wystartowała indywidualnie na 400 m, ale wzięła udział w sztafecie mieszanej 4x 400 m. Jej występ skupił uwagę wielu kibiców, bo 24-latka od dłuższego czasu jest jedną z najpopularniejszych biegaczek świata.

Najpiękniejsza biegaczka świata chciałaby sprawdzić Haalanda

Schmidt w dużej mierze zawdzięcza to swojej nieziemskiej urodzie. Fani powszechnie nazywają ją najpiękniejszą biegaczką świata i chętnie obserwują jej poczynania w mediach społecznościowych. Na samym Instagramie śledzi ją ponad 4,3 miliona użytkowników, co mówi wiele przy niespełna 100 tysiącach Natalii Kaczmarek. Niemiecka biegaczka dzięki swoim zasięgom bez wątpienia jest jedną z największych gwiazd biegania na całym świecie i można powiedzieć, że stała się ambasadorką tej dyscypliny. Schmidt doskonale to rozumie i stara się wykorzystać swoją pozycję.

24-latka ostatnio zaczepiła nawet Erlinga Haalanda! Piłka nożna nie jest obca biegaczce, która swego czasu pracowała przy zajęciach fitness w Borussii Dortmund i zmierzyła się nawet w biegu na 400 m z Matsem Hummelsem. Teraz chciałaby sprawdzić się z byłym piłkarzem Borussii i obecnym gwiazdorem Manchesteru City! - Erling, jeśli jesteś gotowy, aby stanąć przeciwko mnie, chciałabym sprawdzić, kto z nas jest szybszy - powiedziała w rozmowie z norweskim "Dagbladet". - Myślę, że na 400 m dałabym radę. Na 200 m byłoby trudniej. Ale chętnie stoczyłabym z nim pojedynek - stwierdziła wprost.