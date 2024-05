Niespodziewana nowina od Ewy Swobody. Zdjęcie piękniej lekkoatletki rozeszło się błyskawicznie. Radość aż ją rozpierała

Ewa Swoboda na międzynarodowej scenie występuje od dawna i coraz częściej pokazuje, że w walce z najlepszymi zawodniczkami na świecie również ma szanse. Ze sprinterką kibice wiążą wielkie nadzieje przede wszystkim podczas zbliżających się igrzysk olimpijskich. Sama zawodniczka nie ukrywa, że to właśnie ta impreza będzie dla niej najważniejszym występem w 2024 roku. Swoboda jest postacią charakterystyczną w lekkoatletyce i wyróżnia się nie tylko talentem, ale również charyzmą i wyglądem. 26-latka często podkreśla, że jest po prostu sobą.

Wyjątkowy moment Ewy Swobody

Jej oryginalność została doceniona w bardzo niecodzienny sposób. Jak poinformowała Swoboda na profilach w mediach społecznościowych, powstała lalka Barbie, która została stworzona na wzór właśnie sprinterki. - Jestem przeszczęśliwa, że Barbie doceniła moją historię i wyróżniła mnie obok ośmiu innych niesamowitych sportsmenek z całego świata tytułem Barbie Role Model - czytamy we wpisie reprezentantki Polski. - Wciąż nie mogę w to uwierzyć! Jako mała dziewczynka bawiłam się lalkami, a teraz mam własną lalkę Barbie, która wygląda jak ja - jedyny taki egzemplarz na Świecie - dodała.

- Chcę, aby moja historia pokazywała, że zawsze warto być sobą. Nie trzeba spełniać niczyich oczekiwań ani dopasowywać się do narzuconych ram, by osiągać swoje cele. Każdy z nas ma prawo wyrażać siebie na swój sposób - podsumowała Swoboda. Oprócz Polki na to nietypowe wyróżnienie zasłużyły również Venus Williams, Mary Fowler, Christine Sinclair, Estelle Mossely, Susana Rodriguez, Federica Pellegrini, Rebeca Andrade oraz Alexa Moreno.