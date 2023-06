Paweł Fajdek w całkowicie nowej roli. Totalne zaskoczenie! Tego nikt nie mógł się spodziewać

Nagranie piosenki jest częścią kampanii marketingowej, mającej na celu promocję Memoriału Kamili Skolimowskiej, należącego do cyklu Diamentowej Ligi. Impreza rozpocznie się 16 lipca i będzie mieć miejsce na Stadionie Śląskim w Chorzowie. W zeszłym roku impreza została sklasyfikowana na szóstym miejscu w rankingu mityngów Diamentowej Ligi.

Fajdek w nowej roli. Tego się nie spodziewaliście

„Diamentowa Liga” jest hołdem dla tragicznie zmarłej w 2009 roku Kamili Skolimowskiej. W swojej piosence polski olimpijczyk, wyraził swój podziw dla kariery złotej medalistki olimpijskiej z Sydney. Jak mówi : „Mówię o nas wszystkich bo my ciągle pamiętamy, jak to było kiedy medale te zdobywałaś, jak to było kiedy na imprezach brylowałaś”.

Paweł Fajdek znany jest ze swoich sukcesów w rzucie młotem. Do pięciu złotych medali mistrzostw świata i złotego medalu mistrzostw Europy, dorzucił również brązowy medal Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Jak widać treningi sportowe, nie przeszkadzają mu rozwijać się również w innych dziedzinach jak muzyka.