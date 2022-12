i Autor: Paweł Skraba/Super Express Paulina Guzowska

przykra sprawa

Piękna polska lekkoatletka przeżywa prawdziwy koszmar. Rozpoczęto zbiórkę na jej leczenie, trudna sytuacja

Jacek Ogiński 13:36 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Zima to dla lekkoatletów w dużej mierze czas przygotowań do nadchodzących zmagań. Niestety, w trakcie nich jedna z polskich sprinterek, Paulina Guzowska, doznała kontuzji, wymagającej kosztownej operacji i rehabilitacji. Co więcej, zawodniczka ledwo co zdołała wyleczyć inną groźną kontuzję i kolejna kosztowna rehabilitacja to dla młodej zawodniczki duże obciążenie finansowe.