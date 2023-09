i Autor: Cyfra Sport Stadion Śląski w Chorzowie

Polska straci imprezę?

Polska straci drużynowe Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce? Kuriozalne doniesienia, wszystko przez Igrzyska Europejskie!

Polska straci prawo organizacji drużynowych Mistrzostw Europy w lekkoatletyce? Według doniesień medialnych, mimo że europejska federacja pierwotnie zdecydowała o tym, że impreza obędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie, to wiele wskazuje na to, że do realizacji takiego scenariusza może nie dojść. Wszystko przez powód dość nieoczywisty, jakim była organizacja... Igrzysk Europejskich w Polsce.