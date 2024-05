Powypisywali takie rzeczy w internecie o Anicie Włodarczyk. Wszystko tuż przed igrzyskami

Anita Włodarczyk już teraz może mówić o sobie jako jednej z najbardziej utytułowanych sportsmenek w historii Polski. W ogóle jej sukcesami i gablotą z trofeami można byłoby spokojnie obdzielić przynajmniej kilka innych zawodniczek. Sama zainteresowana nie zamierza jednak się poddawać i dalej dąży do spełniania kolejnych celów sportowych. Najbliższym jest walka o złoto na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Włodarczyk stanie przed szansą, by znów dać rodakom ogrom radości. Zanim jednak dojdzie do zmagań, potrzebne są często wyczerpujące przygotowania. Choć może być już tym zmęczona, to młociarka wciąż pozytywnie podchodzi do obowiązków i chętnie dzieli się nowościami w sieci, a internauci szybko wydają opinie na temat dokonań mistrzyni.

Jednoznaczne opinie o Anicie Włodarczyk

Nowy materiał wideo pokazuje, że w narodzie żyje wielka wiara w możliwości Anity Włodarczyk na igrzyskach. Przy krótkim nagraniu z ostatnich zmagań z młotem pojawiło się sporo komentarzy, utrzymanych w jednakowym tonie. Kibice znad Wisły mają Anitę Włodarczyk za wielką mistrzynię i życzą jej wielkiego sukcesu w Paryżu. "Anita!" - napisała jedna z fanek, dodając serduszko. "Jest moc!" - czytamy w komplemencie od innej z obserwujących konto sportsmenki na Instagramie.

"Wspaniale", "Gratulacje, naprzód mistrzyni!" - możemy zauważyć w kolejnych opiniach wiernych fanów zmagań lekkoatletycznych.

