Rusza sprzedaż biletów na Diamentową Ligę na Śląsku. Im szybciej, tym taniej

Po wysoko ocenionym przez kibiców i władze Diamentowej Ligi teście, który na Stadionie Śląskim odbył się latem tego roku, Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej od kolejnego znajdzie się na stałe w kalendarzu elitarnej serii – już jako jej pełnoprawny członek. To oznacza, że w kolejnych latach polscy fani lekkoatletyki będą mieli na wyciągnięcie ręki największe globalne gwiazdy dyscypliny, na czele z mistrzami olimpijskimi i rekordzistami świata.

Mimo, że przyszłoroczne wydarzenie zaplanowano dopiero na 16 lipca, już teraz rusza sprzedaż biletów na historyczny mityng. Najtańsze będzie można zakupić już od 10 złotych. Te w najlepszych miejscach trybun, m.in. przy linii mety, są dostępne za 89 zł. Ale tylko w pierwszych tygodniach sprzedaży.

– To świąteczno-noworoczna oferta dla wiernych fanów lekkoatletyki. Po bilety może już teraz sięgnąć każdy, kto chce mieć pewność, że obejrzy zawody z najdogodniejszego dla siebie miejsca. Warto o tym pomyśleć, szczególnie, że promocyjna cena dotyczy limitowanej liczby wejściówek. Potrwa tylko na początku dystrybucji – zapowiada Piotr Małachowski, w przeszłości zwycięzca Diamentowej Ligi, a obecnie dyrektor sportowy memoriału „Kamy”. Były dyskobol wyjaśnia, że cennik jest uzależniony nie tylko od daty zakupu. Obiekt został podzielony na cztery kategorie cenowe, a także sektor biznes oferujący w cenie biletu dostęp do cateringu. Oczywiście, najcenniejsze będą te bilety, które zapewnią miejsca z najbardziej atrakcyjną widocznością. Organizatorzy chcą dać możliwość zagwarantowania dla siebie takich krzesełek, które najlepiej zadowolą zainteresowanych. Do tej pory stadion pozostawał otwarty. Kto przychodził na mityng zbyt późno, często musiał liczyć się z tym, że usiądzie dalej od interesujących go wydarzeń. Część kibiców, która miała do pokonania dłuższą drogę na Śląsk, podróżowała w niepewności, czy w ogóle uda im się przejść przez bramki. Niekiedy z tego powodu rezygnowali. Teraz ten problem zniknie.

– Przy ustalaniu cen za wejściówki wsłuchaliśmy się w głos kibiców. Bazowaliśmy na wiedzy, którą podczas ostatniej edycji pozyskaliśmy za pośrednictwem ankiet, w których fani sami wpisali własną wycenę wartości naszego eventu. Wyszło nam, że będziemy najtańszą Diamentową Ligą w sezonie, z ofertą bardzo konkurencyjną m.in. względem meczów siatkówki czy konkursów skoków narciarskich. Dla porównania, najtańsze bilety na mityng w Londynie będą kosztowały więcej niż najdroższe u nas. Tymczasem jakość sportową i atrakcje wokół obiektu będziemy mieli co najmniej tak samo solidne – mówi Małachowski.

W ankietach aż 75 procent kibiców na stadionie zadeklarowało, że sierpniowy mityng był doskonały. Stwierdzili również, że zawody pamięci „Kamy” mają charakter familijny i jednoczą ludzi.

– A to cieszy nas najbardziej, bo to ważne, żeby odbierano nas tak, jak my odbieraliśmy Kamilę, jako osobę, która jednoczyła wokół siebie ludzi. Integracyjny charakter mityngu sami obserwujemy od lat. O możliwość wejścia na stadion regularnie pytają całe rodziny, większe grupy znajomych czy szkoły lub kluby sportowe. Stąd w ofercie znajduje się pakiet 3+1 (czyli 4 bilety w cenie 3). Dzieci do 6. roku życia wejdą na stadion całkowicie za darmo – zapowiada Marcin Rosengarten, szef komitetu organizacyjnego.

Bilety dystrybuuje platforma eBilet.pl. Szczegółowe informacje i cennik znajdują się na stronie internetowej Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej: memorialkamili.pl.

– Wierzę, że 16 lipca 2023 roku zapełnimy Stadion Śląski. Warto – uważa Małachowski.

DIAMENTOWA LIGA SILESIA MEMORIAŁ KAMILI SKOLIMOWSKIEJ: CENNIK