Skandal podczas MŚ w lekkoatletyce w Budapeszcie. Ochroniarz paradował z nazistowskim symbolem, blamaż organizatorów

Lekkoatletyka to jedna z bardziej popularnych dyscyplin w naszym kraju. Nic dziwnego, bo przez lata nasi zawodnicy i zawodniczki odnosili w niej wiele sukcesów i to w wielu najróżniejszych konkurencjach. Póki co na trwających mistrzostwach świata Biało-Czerwoni mogą pochwalić się tylko srebrnym medalem Wojciecha Nowickiego, ale przed nami jeszcze kilka dni zawodów i kolejne medalowe szansy. Mamy jednak nadzieję, że obędą się one bez podobnej wpadki, jaka miała miejsce niedawno, a która rzuciła cień na przygotowania do imprezy.

Nazistowski symbol pojawił się na MŚ w Budapeszcie. Natychmiastowa reakcja

W sieci pojawiło się zdjęcie jednego z ochroniarzy pilnujących porządku na stadionie w Budapeszcie. Na zbliżeniu widać, że ma on na karku... wytatuowany jeden z nazistowskich symboli! Sprawa błyskawicznie nabrała rozpędu. Portal telex.hu zwrócił się do organizatorów z pytaniem o reakcję na ten niedopuszczalny incydent.

– Poprosiliśmy podwykonawcę świadczącego usługi ochrony o podjęcie natychmiastowych działań – odpowiedzieli organizatorzy, których cytuje portal Interia. Jak czytamy dalej, firma ochroniarska zatrudniająca mężczyznę już podjęła odpowiednie kroki i zwolniła go. Zatrudnienie go tłumaczyli natomiast faktem, że symbol nie był widoczny, gdyż mężczyzna pojawił się na rozmowie o pracę w bluzie zasłaniającej szyję.