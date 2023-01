Polskie dziewczyny zadziwiają świat. Pia Skrzyszowska z historycznym wynikiem

Swoboda już dwa dni wcześniej w Berlinie mocno postraszyła liderkę tegorocznych tabel w biegu na 60 m, Dinę Asher-Smith. Dwukrotnie osiągała w stolicy Niemiec rezultat 7,09, co daje jej drugie miejsce we wspomnianym rankingu. W niedzielę w Duesseldorfie osiągnęła rezultat nieco słabszy (7,18), ale wystarczył on do zwycięstwa.

Rewelacyjną formą błysnęła także Pia Skrzyszowska. Nasza mistrzyni Europy na 100 m przez płotki, wygrała halowy wyścig na 60 m ppł. Już w eliminacjach osiągnęła 7,86 sek., w finale „urwała” z tego rezultatu jeszcze dwie setne i pewnie usadowiła się na szczycie tabeli tegorocznych wyników na tym dystansie. „Mam nadzieję, że w następnym starcie zejdę poniżej 7.80. Mój bieg był dobry, ale to nie to, co biegałam na treningach, więc wypatruję kolejnych zawodów” - powiedziała 21-letnia płotkarka na antenie TVP Sport.

Jej wynik ma wymiar historyczny w polskich realiach. W przeszłości szybciej biegała tylko Zofia Bielczyk (7,77). Skrzyszowska jednak w tej samej rozmowie zadeklarowała chęć pobicia tegoż rekordu kraju, mającego już długą, ponadczterdziestoletnią „brodę”