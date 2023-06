i Autor: AP Karsten Warholm

Wielkie bieganie na mityngu w Oslo. Do światowego tempa swój młot dorzucił Wojciech Nowicki

Ależ się działo! Co druga konkurencja to najlepszy wynik na świecie w tym sezonie. W mityngu Diamentowej Ligi w Oslo lekkoatleci prześcigali się w fenomenalnych rezultatach. A swoje trzy grosze dorzucił do tego Wojciech Nowicki, mistrz olimpijski w rzucie młotem.