Chilijska seksbomba przyznała się do seksu z Cristiano Ronaldo! Sprzedająca swoje nagie zdjęcia modelka zdecydowała się na szokujący wpis

Co jakiś czas na światło dzienne wychodzą kolejne informacje o tym, że największe gwiazdy światowego futbolu miały dopuścić się zdrady, czy nie grzeszyć wiernością do swoich drugich połówek. Tym razem po raz kolejny bohaterem takich doniesień stał się Cristiano Ronaldo. Niedawno na Twitterze pojawił się wpis Danielli Chavez - chilijskiej modelki, która w swoim portfolio ma chociażby sesje zdjęciowe dla "Playboya". Kobieta, która na co dzień sprzedaje swoje nagie zdjęcia stwierdziła, że jej romans z Cristiano Ronaldo sprowadzał się jedynie do niezobowiązującego seksu.

Daniella Chavez twierdziła nawet, że ma materiał wideo na potwierdzenie swoich słów, jednak fragment ten szybko usunęła. To jednak nie koniec sprawy, bo chilijska modelka oskarżyła o zdradę również, jak można się domyślać, Leo Messiego. Stwierdziła bowiem, że zna inne kobiety, które spotykały się w takich samych celach z pewnym bardzo znanym Argentyńczykiem, który na co dzień zakłada koszulkę z numerem 10.