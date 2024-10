Złota Piłka 2024 TV na żywo. Transmisja STREAM ONLINE: Gdzie oglądać galę 28.10.2024

Aż ciężko uwierzyć w to, co zrobił Robert Lewandowski w trakcie meczu z Bayernem! Lepsi tylko Ronaldo i Messi, niesamowite osiągnięcie

Gala Złotej Piłki 2024 rozpocznie się dzisiaj o godzinie 20:00 w paryskim Teatrze Chatelet. Jak co roku generuje olbrzymie emocje, które tym razem dotyczą przede wszystkim zwycięzcy głównej nagrody wśród piłkarzy. Za największych faworytów od kilku miesięcy uchodzili Vinicius Junior i Rodri, a większe szanse dawano temu pierwszemu. W dniu gali pojawiły się jednak poważne przecieki mówiące o zwycięstwie hiszpańskiego pomocnika Manchesteru City, co może potwierdzać bojkot Realu Madryt, który wedle najnowszych nie wysłał do Paryża żadnej delegacji. Wszystko wyjaśni się dopiero na samej gali, przed którą poznaliśmy już pierwsze rozstrzygnięcia.

Od 20:00 zaczniemy poznawać tegorocznych zwycięzców w kategoriach: Złotej Piłki piłkarzy i piłkarek, Trofeum Jaszyna, Trofeum Kopy, najlepszego trenera w piłce mężczyzn i kobiet oraz najlepszego klubu wśród piłkarzy i piłkarek. Wcześniej organizatorzy tradycyjnie zaczęli skracać listę potencjalnych zwycięzców głównego plebiscytu. Dzięki temu wiadomo już, że jedyna polska przedstawicielka - Ewa Pajor - zajęła 29. miejsce na 30 zawodniczek w walce o Złotą Piłkę kobiet. W tym roku nominacji nie otrzymał Robert Lewandowski, co prawdopodobnie przełożyło się na decyzję polskich stacji telewizyjnych o rezygnacji z transmisji paryskiej gali.

Polscy kibice mogą być zawiedzeni, bo na żywo nie obejrzą gali w żadnej telewizji. Ratunkiem dla zainteresowanych pozostaje internet, w którym można znaleźć m.in. relację tekstową live. Jedną z nich przeprowadzi portal Sport.se.pl. Serdecznie zapraszamy do śledzenia wydarzeń z tegorocznej gali Złotej Piłki razem z nami. W internecie dostępna będzie też oficjalna transmisja z Teatru Chatelet.

Gala Złotej Piłki 2024 odbędzie się w poniedziałek 28 października 2024 roku w Paryżu. Początek zaplanowano na godzinę 20:00. Bezpłatny stream online znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej "L'Equipe" - lequipe.fr. Transmisja będzie też dostępna na kanale "L'Equipe" na platformie YouTube. Wyniki i najważniejsze informacje znajdziesz również w relacji tekstowej na sport.se.pl.