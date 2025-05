FC Barcelona - Arsenal Transmisja na żywo: stream online i TV. Gdzie oglądać finał LM 24.05.2025?

Co za zarobki Cristiano Ronaldo! Otwiera listę najlepiej opłacanych sportowców!

Wszystkie oczy na Ewę Pajor, a tu taki skandal! Aż nie chce się wierzyć, do czego doszło przed finałem Ligi Mistrzyń

To się stanie?!

Spis treści

Mecz Arsenal - FC Barcelona w finale Ligi Mistrzyń rozpocznie się dzisiaj o godzinie 18:00 na Estadio Jose Alvalade w Lizbonie. Dla polskich kibiców to spotkanie jest szczególnie interesujące ze względu na Ewę Pajor. Najlepsza polska piłkarka przed tym sezonem trafiła do Barcelony i dzisiaj może wygrać z nią LM. Wcześniej zawodniczki "Dumy Katalonii" wywalczyły mistrzostwo Hiszpanii, a na początku czerwca zagrają jeszcze w finale Pucharu Królowej. Pajor odgrywa w tych sukcesach znacząca rolę - w lidze została królową strzelczyń z 25 golami, a w Lidze Mistrzyń w drodze do finału strzeliła sześć bramek.

O tytuł najlepszej strzelczyni LM będzie jej jednak bardzo trudno. Koleżanka Pajor z Barcelony - Claudia Pina - przed finałem ma na koncie aż 10 goli! Za nią z 7 trafieniami są dwie zawodniczki Arsenalu, Mariona Caldentey i Alessia Russo. Rzut oka na tę klasyfikację pozwala stwierdzić, że przed nami naprawdę interesujący finał, jednak to Barcelona jest zdecydowanym faworytem ekspertów i bukmacherów. Tyle że trzeba potwierdzić to później na boisku.

Finał Ligi Mistrzyń, Pajor znów zagra o trofeum! Była reprezentantka Polski: „O Ewie mówi dziś cały świat” [ROZMOWA SE]

Arsenal - FC Barcelona Transmisja TV. Na jakim programie mecz LM dzisiaj 24.05.2025?

W drodze do finału FC Barcelona i Arsenal wygrały w swojej grupie. Później w ćwierćfinale Barca wyeliminowała byłą drużynę Pajor, VfL Wolfsburg (4:1, 6:1), a "Kanonierki" pokonały Real Madryt (0:2, 3:0). W półfinale "Duma Katalonii" nie dała szans innej angielskiej ekipie, eliminując Chelsea (4:1, 4:1), z kolei Arsenal ponownie odrabiał straty po pierwszym meczu z Lyonem (1:2, 4:1). W finale o wszystkim rozstrzygnie jedno spotkanie, którego niestety nie będzie w otwartej polskiej telewizji. Mecz Pajor i spółki będzie transmitowany na sportowej antenie Polsatu.

Gdzie oglądać finał Arsenal - Barcelona w telewizji i stream online?

Mecz Arsenal - FC Barcelona w finale Ligi Mistrzyń zostanie rozegrany w sobotę 24 maja 2025 r. na Estadio Jose Alvalade w Lizbonie. Początek spotkania o godzinie 18:00. Transmisja w TV na kanale Polsat Sport 2, a online wyłącznie w płatnej usłudze Polsat Box Go. Darmową relację na żywo przeprowadzi portal Sport.se.pl! Zapraszamy na wspólne emocje z piłką kobiet na najwyższym poziomie.