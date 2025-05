Inter - FC Barcelona Transmisja na żywo: stream online i TV. Gdzie oglądać Ligę Mistrzów 6.05.2025?

Inter - FC Barcelona: Relacja na żywo. Czy Lewandowski i Szczęsny awansują do finału Ligi Mistrzów? Wynik live [6.05.2025]

Spis treści

Decydujący mecz Inter - FC Barcelona w półfinale Ligi Mistrzów UEFA rozpocznie się dzisiaj o godzinie 21:00 na stadionie Giuseppe Meazzy w Mediolanie. Po pierwszym meczu żadna z drużyn nie jest bliżej awansu do wielkiego finału, choć remis 3:3 z pewnością zadowolił bardziej piłkarzy z Mediolanu. Postawili się oni faworyzowanej Barcelonie i przed własną publicznością postarają się pogrzebać jej marzenia o finale LM. Ten jest już blisko, a gościom pomóc w awansie ma wracający po kontuzji Robert Lewandowski. Polski napastnik znalazł się w kadrze na rewanż z Interem i jest do dyspozycji Hansiego Flicka.

Trener Barcelony zapowiedział już, że w bramce ponownie postawi na Wojciecha Szczęsnego. Po zeszłotygodniowym starciu na Polaka spadło trochę krytyki, ale Niemiec nie zamierza rezygnować z bramkarza, z którym do tej pory przegrał zaledwie jeden mecz (rewanż z Borussią Dortmund w ćwierćfinale LM). Inter chce z kolei powtórzyć wyczyn sprzed 15 lat, gdy właśnie w półfinale wyeliminował faworyzowaną Barcę, a następnie wygrał całą Ligę Mistrzów. W zespole z Mediolanu też mamy dwóch reprezentantów Polski.

Inter - FC Barcelona Transmisja TV. Na jakim programie mecz dzisiaj 6.05.2025?

Nicola Zalewski i Piotr Zieliński przyczynili się w weekend do wygranej Interu w lidze z Hellasem Verona - pierwszej od 12 kwietnia. Obaj zagrali w pierwszym składzie i zostali zmienieni w drugiej połowie, ale raczej nie należy spodziewać się ich występu z Barceloną od pierwszej minuty. Mimo to, polscy kibice z pewnością chętnie obejrzeliby to spotkanie w otwartej telewizji. Tak się niestety nie stanie - transmisja z meczu Inter - FC Barcelona będzie dostępna wyłącznie na antenie Canal+ Sport w specjalnym pakiecie płatnych programów Extra. Jaki mecz LM pokaże TVP? Podobnie jak przed tygodniem starcie PSG z Arsenalem.

Gdzie oglądać Inter - Barcelona w telewizji i stream online?

Rewanżowy mecz Inter - FC Barcelona w półfinale Ligi Mistrzów zostanie rozegrany we wtorek 6 maja 2025 r. na stadionie Giuseppe Meazzy w Mediolanie. Początek spotkania o godzinie 21:00. Transmisja w TV na kanale Canal+ Extra 1, a online wyłącznie w płatnej usłudze Canal+ Online. Darmową relację na żywo przeprowadzi portal Sport.se.pl!