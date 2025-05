PSG - Inter Transmisja na żywo: stream online i TV. Gdzie oglądać finał Ligi Mistrzów 31.05.2025?

Spis treści

Najważniejszy mecz sezonu PSG - Inter w finale Ligi Mistrzów rozpocznie się dzisiaj o godzinie 21:00 na stadionie w Monachium. Oczy całego piłkarskiego świata będą skupione na tym spotkaniu, które wyłoni najlepszy zespół w Europie w tym roku. Na początku tej edycji LM w grze o trofeum było 36 klubów, a wszystko zawęziło się do dwóch drużyn z Paryża i Mediolanu. Polscy kibice liczą na to, że w wielkim finale zobaczą w akcji Piotra Zielińskiego i Nicolę Zalewskiego w barwach Interu.

Polacy nie są pewniakami w talii trenera Simone Inzaghiego, ale mają w drużynie swoją rolę. Niewykluczone, że przydadzą się także w finale LM. Zwłaszcza wracający po problemach zdrowotnych Zieliński, który otrzymał szansę w obydwu półfinałowych meczach z FC Barceloną. Przypomnijmy, że to właśnie Inter dość niespodziewanie wyeliminował zespół Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego, który marzył o potrójnej koronie w tym sezonie. Teraz to PSG po zdobyciu mistrzostwa i Pucharu Francji stoi przed taką szansą!

Alarm przed finałem Ligi Mistrzów! Policja reaguje. Wzmożone środki bezpieczeństwa

PSG - Inter Transmisja TV. Na jakim programie finał dzisiaj 31.05.2025?

Paris Saint-Germain może zostać niepodważalnie największym zwycięzcą tego sezonu. Wystarczy, że wygra z Interem. Paryżanie grają o historyczny pierwszy triumf w Lidze Mistrzów. Wcześniej tylko raz doszli do finału - w pamiętnym 2020 roku, gdy w decydującym meczu ulegli 1:0 Bayernowi Monachium z Robertem Lewandowskim w składzie. Po pięciu latach powtórzyli ten wynik i tym razem zrobią wszystko, aby nie zawieść kibiców. Zadbać o to ma m.in. Ousmane Dembele, dla którego triumf w LM może okazać się trampoliną do zdobycia Złotej Piłki. To pokazuje, jak wysoka jest stawka tego finału LM, który poza transmisją w Canal+, tradycyjnie będzie dostępny również w otwartej telewizji.

Gdzie oglądać finał PSG - Inter w telewizji i stream online?

Mecz PSG - Inter w finale Ligi Mistrzów zostanie rozegrany w sobotę 31 maja 2025 r. na stadionie w Monachium. Początek spotkania o godzinie 21:00. Transmisja w TV na kanałach TVP 1, TVP Sport i Canal+ Extra 1, a online na stronie sport.tvp.pl oraz w płatnej usłudze Canal+ Online. Relację na żywo przeprowadzi portal Sport.se.pl! Zapraszamy do śledzenia finału LM razem z nami.