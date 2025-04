FC Barcelona - Inter Transmisja na żywo: stream online i TV. Gdzie oglądać Ligę Mistrzów 30.04.2025?

Spis treści

Półfinał FC Barcelona - Inter w Lidze Mistrzów UEFA rozpocznie się dzisiaj o godzinie 21:00 od pierwszego meczu w stolicy Katalonii. Barca opromieniona sobotnim zwycięstwem w finale Pucharu Króla z Realem Madryt kontynuuje walkę o potrójną koronę, choć na razie musi sobie radzić bez kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego. Do pełni zdrowia wrócił za to Marc-Andre ter Stegen, ale Wojciech Szczęsny utrzyma swoje miejsce w bramce Barcelony. Na przedmeczowej konferencji zapowiedział to sam trener, Hansi Flick, który nastawia się na trudne starcie z Interem.

Mistrzowie Włoch w drodze do półfinału LM zajęli 4. miejsce w fazie ligowej, a następnie wyeliminowali Feyenoord i Bayern Monachium. Od pewnego czasu są jednak w dołku i ucieka im obrona tytułu w Serie A. Inter nie wygrał czterech ostatnich meczów, w tym prestiżowych derbów z Milanem, odpadając w półfinale Pucharu Włoch. Przerwanie złej passy w Lidze Mistrzów i to na boisku Barcelony z pewnością smakowałoby wyśmienicie. Przyczynić może się do tego dwóch Polaków - Nicola Zalewski i wracający do gry Piotr Zieliński.

FC Barcelona - Inter Mediolan w Lidze Mistrzów: transmisja na żywo. Weź kod i oglądaj!

FC Barcelona - Inter Transmisja TV. Na jakim programie mecz dzisiaj 30.04.2025?

Niestety, mecz "polskich drużyn" w półfinale LM nie będzie dostępny w otwartej telewizji. Umowa TVP Sport z Canal+ została skonstruowana tak, że nawet na tym etapie obowiązywał pierwszy wybór. W związku z tym widzowie TVP mogli obejrzeć wtorkowe spotkanie Arsenalu z PSG (0:1), a w środę transmisja z meczu FC Barcelona - Inter będzie dostępna wyłącznie na antenie Canal+ Sport. Stacja ta przygotowała specjalny pakiet programów Extra, w którym puści także ten hit.

Gdzie oglądać Barcelona - Inter w telewizji i stream online?

Mecz FC Barcelona - Inter w półfinale Ligi Mistrzów zostanie rozegrany w środę 30 kwietnia 2025 r. na Stadionie Olimpijskim w Barcelonie. Początek spotkania o godzinie 21:00. Transmisja w TV na kanale Canal+ Extra 1, a online wyłącznie w płatnej usłudze Canal+ Online. Darmową relację na żywo przeprowadzi portal Sport.se.pl!