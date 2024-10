Gwiazdy Realu Madryt bojkotują galę Złotej Piłki?! Jest specjalny komunikat klubu, szybka odpowiedź z Francji

Nagranie ze Szczęsnym po El Clasico podbija internet! Przez to, co wyprawiał w szatni

Od kilku tygodni kibice i środowisko wokół Realu Madryt rozpoczęli szeroko zakrojoną kampanię "uświadamiania" świata, że Vinicius Junior zasłużył na Złotą Piłkę za poprzedni sezon. Brazylijczyk z pewnością przyczynił się do triumfu Realu w Lidze Mistrzów i LaLiga, jemu - jak i całej Brazylii - poszło słabiej w Copa America. Od dłuższego czasu to jednak Vini był faworytem wyścigu po Złotą Piłkę, pokonując w nim Rodriego. Hiszpan sięgnął z Manchesterem City po czwarte z rzędu mistrzostwo Anglii, przede wszystkim zdobył z kadrą mistrzostwo Europy.

Ceremonia wręczenia Złotej Piłki znów odbędzie się w paryskim Teatrze Chatelet. Zwycięzcę wyłania jury składające się z dziennikarzy reprezentujących 100 najlepszych krajów w rankingu FIFA. W tym roku organizatorzy gali mieli w tajemnicy utrzymać nazwisko nagrodzonego. Starali się unikać jakichkolwiek przecieków do mediów. To się jednak nie udało, bowiem od wczesnych godzin popołudniowych już można było się dowiedzieć, że to właśnie Rodri zdobędzie Ballon d'Or, a trener Luis de la Fuente (selekcjoner reprezentacji Hiszpanii) otrzyma tytuł trenera sezonu.

„Jeśli kryteria przyznawania nagrody nie wskazują Viniciusa jako zwycięzcy, te same kryteria powinny wskazywać Carvajala jako zwycięzcę. Ponieważ tak się nie stało, jasne jest, że UEFA Ballon d'Or nie szanuje Realu Madryt. A Real Madryt nie jedzie tam, gdzie nie jest szanowany” – napisali w poniedziałek przedstawiciele Realu Madryt w oświadczeniu, które zacytowała francuska agencja prasowa AFP. Na komunikat płynący z Santiago Bernabeu szybko zareagowali organizatorzy gali. "Żaden klub ani piłkarz nie wie, kto zdobędzie nagrodę" – zripostowano. Wszystko wskazuje, a tak przede wszystkim podaje agencja AFP, że Vinicius, Dani Carvajal, ani Jude Bellingham nie zdobędą Złotej Piłki "France Football", niepogodzeni z tym faktem (zwłaszcza Vini Junior) mają opuścić galę.

Mówi się, że takie rozstrzygnięcie to również sprawa, w którą zamieszana jest UEFA. Europejska Centrala organizuje wspólnie z "France Football" tegoroczną galę, a Real Madryt z UEFA nie pozostaje w dobrych kontaktach, odkąd okazało się, że Hiszpanie planowali stworzenie Superligi...

