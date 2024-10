Złota Piłka 2024 RELACJA NA ŻYWO: Wyniki live. Gala 28.10.2024 online. Kto wygrał: Rodri czy Vinicius Junior?

Aż ciężko uwierzyć w to, co zrobił Robert Lewandowski w trakcie meczu z Bayernem! Lepsi tylko Ronaldo i Messi, niesamowite osiągnięcie

Co za osiągnięcie!

Robert Lewandowski przyćmiewa nawet legendy. Dalej nie dowierzamy, że to prawda

Kim jest Rodri? Sylwetka faworyta do Złotej Piłki. Osiągnięcia, sukcesy i kariera

Złota Piłka 2024 wyniki na żywo:

Złota Piłka:

Złota Piłka kobiet:

Trofeum Jaszyna:

Trofeum Kopy:

Męski trener roku:

Trener roku kobiecej piłki:

Męski klub roku:

Żeński klub roku:

Na żywo Złota Piłka 2024 W grze o Złotą Piłkę mężczyzn zostało już tylko 10 piłkarzy! Do miejsc 16-29 doszło pięciu zawodników z pozycji 11-15: 11. Phil Foden (Manchester City, Anglia)

12. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen, Niemcy)

13. Dani Olmo (RB Lipsk/FC Barcelona, Hiszpania)

14. Ademola Lookman (Atalanta, Nigeria)l

15. Nico Williams (Athletic Bilbao, Hiszpania) Niestety już przed galą skończyły się też polskie emocje - Ewa Pajor zajęła w tym roku 29. miejsce w gronie 30 piłkarek nominowanych do Złotej Piłki. 2024 Women's Ballon d'Or ranking:



2️⃣6️⃣ @maybe10_

2️⃣7️⃣ Manuela Giugliano

2️⃣8️⃣ lauren__hemp

2️⃣9️⃣ Ewa Pajor

3️⃣0️⃣ @GraceGeyoro #ballondor pic.twitter.com/7IpoNgfhAW — Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024 Gala oficjalnie rozpocznie się o 20:00, ale już wcześniej organizatorzy skracają listę kandydatów do zwycięstwa. Znamy już miejsca 16-29 w tegorocznym plebiscycie Złotej Piłki: 16. Granit Xhaka (Bayer Leverkusen, Szwajcaria)

17. Fede Valverde (Real Madryt, Urugwaj)

18. Emiliano Martinez (Aston Villa, Argentyna)

19. Martin Odegaard (Arsenal, Norwegia)

20. Hakan Calhanoglu (Inter Mediolan, Turcja)

21. Bukayo Saka (Arsenal, Anglia)

22. Antonio Ruediger (Real Madryt, Niemcy)

23. Ruben Dias (Manchester City, Portugalia)

24. William Saliba (Arsenal, Francja)

25. Cole Palmer (Chelsea, Anglia)

26. Declan Rice (Arsenal, Anglia)

27. Vitinha (PSG, Portugalia)

28. Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen, Hiszpania)

29. Mats Hummels (Borussia Dortmund/AS Roma, Niemcy)

29. Artem Dowbyk (Dnipro-1/Girona/AS Roma, Ukraina) 2024 Men's Ballon d'Or ranking (1/6)



2️⃣6️⃣ Declan Rice

2️⃣7️⃣ Vitinha

2️⃣8️⃣ Alejandro Grimaldo

2️⃣9️⃣ Mats Hummels

2️⃣9️⃣ Artem Dovbyk #ballondor pic.twitter.com/tVQyyrSZDj — Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024 Witamy w relacji na żywo z gali Złotej Piłki 2024! W zeszłym roku tę nagrodę odebrał Leo Messi, a kto przejmie po nim schedę? Największe szanse daje się Rodriemu i Viniciusowi Juniorowi. Początek wielkiej gali już o 20:00!

Odśwież relację

Złota Piłka od 2008 roku tylko dwukrotnie trafiała do kogoś innego niż Leo Messi i Cristiano Ronaldo. Raz ich hegemonię udało się przełamać Luce Modriciowi, a w 2022 r. najlepszy okazał się Karim Benzema. Teraz już przed uroczystą galą Złotej Piłki 2024 wiadomo, że ta prestiżowa nagroda trafi w inne ręce. Na liście zwycięzców pojawi się też na pewno nowe nazwisko, ponieważ żaden z triumfatorów plebiscytu "France Football" nie został w tym roku nominowany do głównej nagrody. O nią rywalizowali przede wszystkim Hiszpan Rodri z Manchesteru City i Brazylijczyk Vinicius Junior z Realu Madryt. Przez długi czas wydawało się, że to zwycięzca Ligi Mistrzów ma większe szanse, ale w dniu gali coraz więcej mówi się o triumfie jednego z bohaterów reprezentacji Hiszpanii na Euro 2024.

Złota Piłka 2024 na żywo relacja. Wyniki gali 28 października 2024 roku

W ostatnich latach gala Złotej Piłki wiązała się też z dużymi emocjami dla polskich kibiców, ale w tym roku Robert Lewandowski nie znalazł uznania kapituły "France Football". Inaczej ma się sprawa z Ewą Pajor, która jest wśród nominowanych do Złotej Piłki dla piłkarek. Poza tymi dwoma głównymi nagrodami na gali poznamy też m.in. najlepsze kluby, najlepszych trenerów, a także najlepszego bramkarza i najlepszego piłkarza młodego pokolenia. W przypadku tych dwóch ostatnich kategorii mowa o słynnych nagrodach im. Lwa Jaszyna i Raymonda Kopy. Początek gali Złotej Piłki 2024 już o 20:00!