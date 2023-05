Ivana Knoll nie daje o sobie zapomnieć! Miss mundialu odsłoniła piersi i pośladki, co za zjawisko! Od tego zdjęcia można zapłonąć

Mimo że mundial w Katarze zakończył się przed pięcioma miesiącami, to jedna z największych gwiazd mistrzostw świata w piłkę nożną nie daje o sobie zapomnieć. Ivana Knoll, chorwacka modelka, która ogłoszona została miss całej imprezy nadal pokazuje swoje wdzięki i za każdym razem wywołuje tym gromki aplauz swojej męskiej i oddanej publiczności. Tym razem piękność pokazała gorące zdjęcie z plaży, na którym leży odziana w wyjątkowo skromne bikini. Obok takiego zdjęcia ciężko przejść obojetnie.

Ivana Knoll pokazuje swoje wdzięki. Gorące zdjęcie gwiazdy mistrzostw świata

Mimo że w trakcie mundialu w Katarze kibice żyli głównie wynikami sportowymi, tak nie mogli w trakcie spotkań reprezentacji Chorwacji, odwrócić głów od trybun, na których znajdowała się Ivana Knoll. Bałkańska piękność ogloszona została miss całej imprezy, a jej media społecznościowe urosły do nieprawdopodobnych rozmiarów. Mimo że od piłkarskiego czempionatu minęło już trochę czasu, to gwiazda nadal powala swoją urodą, prezentując gorące zdjęcia na Instagramie. Tym razem Knoll zdjęła ubrania i zrobiła sobie gorące zdjęcia na plaży w obcisłym bikini. Obok widoku jej pośladków i piersi ciężko oderwać wzrok. Aby zobaczyć inne, równie gorące zdjęcia Ivany Knoll, przejdź do galerii poniżej.

i Autor: instagram.com/knolldoll