Piłkarska seksbomba wyznała słabość do Lewandowskiego. Teraz zrzuciła ubrania i odsłoniła mnóstwo. W bikini wygląda jak nimfa

Ana Maria Marković jest bez wątpienia jedną z najpopularniejszych zawodniczek na świecie. Reprezentantka Chorwacji ma blisko trzy miliony obserwujących na Instagramie, a internautów przyciąga w dużej mierze urodą. Blondwłosa piękność potrafi zachwycać pikantnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. W Polsce zasłynęła przede wszystkim po jednym wpisie na Twitterze.

Najpiękniejsza piłkarka na świecie zachwyca. Zrzuciła ubrania na wakacjach

Zawodniczka Grasshopper Club Zurich odpowiedziała na pytanie, kto jest najlepszym piłkarzem na świecie. Okazało się, że piękna Chorwatka ma słabość do Roberta Lewandowskiego i to właśnie kapitana reprezentacji Polski wskazała na pierwszej pozycji. Wówczas media w kraju nad Wisłą zaczęły się o niej mocno rozpisywać. Teraz Ana Maria Marković ponownie postanowiła odsłonić wysportowane ciało. Chorwatka wybrała się do Portugalii i pokazała się w skąpym bikini, a fotografia od razu zyskała sympatię setek tysięcy fanów. Zdjęcie znajdziecie poniżej.