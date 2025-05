Kto pasuje do tego opisu?

Perchel... wpadł do bramki

Dzień wcześniej Stal dowiedziała się, że spadła z ligi. Za to Puszcza musiała wygrać z mieleckim zespołem, aby przedłużyć nadzieje utrzymanie do następnej kolejki. Tyle że w pierwszej połowie goście strzelili trzy gole. Najpierw po dośrodkowaniu na pole karne bramkarz gospodarzy Michał Perchel... wpadł do bramki i nie zdążył z niej wyjść, gdy Guillaumiera z bliska, bez najmniejszych problemów dał prowadzenie.

Do przerwy 0:3

Kolejne trafienie padło po rzucie rożnym. Pierwsze uderzenie piłki głową golkiper ekipy z Małopolski wybronił, ale zrobił to tak niefortunnie, że zrobił to wprost na głowę Mateusza Matrasa. Na koniec obrońca Łukasz Sołowiej zagrał piłkę ręką i sędzia podyktował rzut karny, który pewnie wykorzystał Piotr Wlazło. Jego zamiarów nie wyczuł bramkarz Puszczy.

Barkovskij huknął z dystansu

Po przerwie gospodarze walczyli o odwrócenie niekorzystnego wyniku. Kapitalną bramkę zza pola karnego zdobył Gierman Barkovskij. Ukrainiec huknął z lewej nogi i bramkarz Jakub Mądrzyk był bez szans. Później z rzutu wolnego i to z ostrego kąta z prawej zdecydował się. I w ten sposób Jani Atanasov zaskoczył obronę i golkipera mielczan. Gospodarze walczyli i w końcówce m.in. dwa razy trafiali w poprzeczkę. Sędzia doliczył cztery minuty, ale już wynik się nie zmienił. To pierwsza wygrana Stali pod wodzą trenera Ivana Djurdjevicia. Dla Puszczy porażka oznacza, że na dwie kolejki spadła z ekstraklasy.

Puszcza Niepołomice - Stal Mielec 2:3

Bramka:

0:1 Matthew Guillaumier 5. min, 0:2 Mateusz Matras 25. min, 0:3 Piotr Wlazło 37. min (karny), 1:3 Gierman Barkowskij 51. min, 2:3 Jani Atanasov 70. min

Żółte kartki:

Stępień, Stec, Abramowicz (Puszcza) - Knap (Stal)

Sędziował: Tomasz Kwiatkowski. Widzów: 2000

Puszcza Niepołomice: Michał Perchel - Artur Craciun, Łukasz Sołowiej, Roman Jakuba (46, Jakub Stec), Michal Siplak (67, Ioan-Calin Revenco) - Antoni Klimek (90, Mateusz Radecki), Konrad Stępień (46, Mateusz Cholewiak), Jakub Serafin (46, Hubert Tomalski), Jani Atanasov, Dawid Abramowicz - Gierman Barkowskij

Stal Mielec: Jakub Mądrzyk - Alvis Jaunzems, Piotr Wlazło, Mateusz Matras, Adrian Bukowski, Krzysztof Wołkowicz - Fryderyk Gerbowski (71, Serhij Krykun), Karol Knap, Matthew Guillaumier, Ivan Cavaleiro (88, Maciej Domański) - Łukasz Wolsztyński (88, Robert Dadok)

Piłkarze Puszczy przegrali 2:3 ze Stalą Mielec w 32. kolejce PKO BP Ekstraklasy. To oznacza, że ekipa z Małopolski spadła z ligi. Dołączyła w ten sposób do Śląska i Stali. Kapitalną bramkę dla gospodarzy zdobył w drugiej połowie Gierman Barkowskij. Puszcza opuszcza ekstraklasę po dwóch latach.

