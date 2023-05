Piękna mistrzyni chce pokazać nagie piersi piłkarzom swojej ukochanej drużyny! Jest tylko jeden warunek

Ebanie Bridges przez długie lata trenowała boks i walczyła amatorsko. W 2019 roku postanowiła jednak przejść na zawodowstwo i dość niespodziewanie po 5 wygranych z rzędu otrzymała szansę walki o pas mistrzyni świata w wadze koguciej federacji WBA. Wówczas przegrała, ale w marcu 2022 roku znów otrzymała szansę na zdobycie tytułu i już jej nie wypuściła – sięgnęła po pas mistrzowski federacji IBF. Jednakże sposobem na życiu Australijki jest publikowanie swoich gorących zdjęć w sieci – 36-latka związała się z platformą OnlyFans, która za samo dołączenie zapłaciła jej 250 tys. funtów. Teraz seksowna mistrzyni świata postanowiła w nietypowy sposób zachęcić piłkarzy Leeds United, swojej ukochanej drużyny, do lepszej gry – zaoferowała pokazanie im... nagich piersi, lub dostęp do jej konta na OnlyFans.

Seksowna bokserka zachęca piłkarzy Leeds do lepszej gry

Piłkarze Leeds United, którego zawodnikiem przez kilka lat był Mateusz Klich, walczą z całych sił o utrzymanie w Premier League. Ebanie Bridges bardzo wspiera „Pawie” i nie może znieść myśli, że mogliby wrócić do Championship. W rozmowie z „talkSPORT” Australijka zaproponowała kilka „nagród” dla piłkarzy Leeds, jeśli zdołają oni wywalczyć utrzymanie.

– Chłopaki, jeśli się utrzymacie, to pokażę wam piersi – powiedziała Ebanie Bridges i zaczęła się śmiać – Wejdę do szatni, podciągnę koszulkę i pokażę nagie piersi, albo coś w tym stylu. Wycałuję was, cokolwiek. Dam wam darmową subskrypcję do mojego konta na OnlyFans – rzucała kolejnymi propozycjami Bridges w rozmowie z „talkSPORT”, dla której sprawa utrzymania się Leeds najwyraźniej wiele znaczy – Proszę Leeds, utrzymaj się. Nie zawiedź mnie – powiedziała na koniec piękna Australijka.